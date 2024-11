Welcome to Derry, The White Lotus 3, Task: primo sguardo alle serie HBO in un teaser

Un teaser lanciato da HBO ha offerto un primo sguardo alle nuove serie in arrivo, fornendoci un breve assaggio di show attesi come il kinghiano Welcome to Derry, The White Lotus 3 e Task, dramma poliziesco interpretato da Mark Ruffalo.

Nel promo si intravedono, inoltre, frammenti di serie come The Righteous Gemstones, The Last of Us 2, And Just Like That, The Rehearsal, Hacks, The Gilded Age e Peacemaker 2. C'è anche un fugace sguardo a un progetto comico privo di titolo con protagonista Rachel Sennott incentrato sui problemi di un gruppo di amiche.

Nell'anteprima, agli spettatori viene offerta un'incursione nella nuova location della terza stagione di The White Lotus, l'esotica Thailandia. Vecchi e nuovi volti nel cast composto da Walton Goggins, Carrie Coon, Leslie Bibb, Michelle Monaghan, Parker Posey e la veterana Natasha Rothwell, che riprende il ruolo di Belinda.

Lo vuoi un palloncino?

Una scena di The White Lotus 2

Un primo sguardo a Welcome To Derry, che riunisce gran parte del team creativo dietro il doppio lungometraggio della Warner Bros., segna il ritorno del clown demoniaco Pennywise, magistralmente interpretato da Bill Skarsgård. L'attore è anche produttore esecutivo oltre a essere il protagonista; a completare il cast Rudy Mancuso, Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar e Stephen Rider, insieme ad Alixandra Fuchs, Kimberly Guerrero, Dorian Gray, Joshua Odjick, Thomas Mitchell, BJ Harrison, Shane Marriott, Chad Rook e Morningstar Angeline.

Tra le altre serie anticipate si segnala il dramma poliziesco con Mark Ruffalo Task, una serie limitata, la nuova fatica di J.J. Abrams, il thriller anni '70 Duster, il medical drama The Pitt, la serie comica con Tim Robinson The Chair Company e il prequel de Il trono di spade, A Knight of the Seven Kingdoms.