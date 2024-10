Welcome to Derry: le prime immagini della serie prequel di IT

Entertainment Weekly ha condiviso le prime immagini della serie prequel del classico dell'orrore IT, Welcome to Derry.

La HBO torna nel mondo del classico dell'orrore IT di Stephen King con la serie prequel in nove episodi Welcome to Derry, di cui Entertainment Weekly condivide oggi le prime immagini.

Andy Muschietti & Barbara Muschietti e Jason Fuchs sono a bordo del progetto prequel di Pennywise della Warner Bros. Television, e Muschietti sarà il regista di alcuni episodi.

Welcome to Derry, il regista della serie: "Il pubblico sarà spaventato"

Cosa racconterà la serie prequel?

Welcome to Derry inizierà la sua storia nel 1962, nel periodo che precede gli eventi di It del 2017. Si dice che la serie includerà anche la storia delle origini di Pennywise il Clown.

HBO has released the first images from IT: Welcome to Derry. pic.twitter.com/vXKB8sb0pb — CBR (@CBR) October 31, 2024

"Questo è un libro che amiamo molto, e sentivamo che c'era ancora molta storia da raccontare", hanno detto Andy e Barbara Muschietti a EW. "È così ricco di personaggi ed eventi che abbiamo pensato di rendere giustizia al libro e ai fan tornando in questo mondo".

E continuano: "Nello specifico, stiamo raccontando le storie degli intermezzi, scritti da Mike Hanlon sulla base della sua indagine che include interviste con gli anziani della città. In Welcome to Derry, tocchiamo i soliti temi di cui si parlava nel film - l'amicizia, la perdita, il potere della fede unificata - ma questa storia si concentra anche sull'uso della paura come arma, che è uno degli aspetti rilevanti anche per i nostri tempi".

Andy Muschietti dirigerà quattro dei nove episodi della stagione, come riporta EW. Taylour Paige (Zola), Jovan Adepo (Watchmen), Chris Chalk (Perry Mason), James Remar (Oppenheimer), Madeleine Stowe (Revenge) e Stephen Rider (Daredevil) saranno i protagonisti della prossima serie, con il ritorno di Bill Skarsgård nel ruolo di Pennywise il Clown.

Tra i protagonisti anche Alixandra Fuchs (Hatfields & McCoys), Kimberly Guerrero (The English), Dorian Grey (Star Trek: Discovery), Thomas Mitchell (Gangland Undercover), BJ Harrison (Family Law), Peter Outerbridge (Saw VI), Shane Marriott (Fargo), Chad Rook (Billy the Kid), Joshua Odjick (Little Bird), Rudy Mancuso (The Flash) e Morningstar Angeline (Echo).