Welcome to Derry: Bill Skarsgard tornerà nei panni di Pennywise?

Sebbene nulla sia stato ancora confermato, Bill Skarsgård dovrebbe riprendere il suo ruolo del raccapricciante clown Pennywise nell'imminente serie prequel di It, Welcome to Derry.

Dopo l'annuncio della scelta degli showrunner, in molti si chiedono se la preannunciata serie prequel di It, Welcome to Derry, vedrà il ritorno di Bill Skarsgård nei panni del clown Pennywise.

Secondo il blog The Illuminerdi, che ha fornito le prime anticipazioni sulla serie horror in arrivo, la storia sarà ambientata negli anni '60. Attualmente sarebbe in corso il casting per trovare un protagonista maschile di colore sulla trentina che interpreterà un patriottico pilota dell'esercito impegnato a "cercare di riunire le persone in un momento storico improbabile." La produzione starebbe, inoltre, cercando un gruppo di ragazzini che dovrebbero costituire una sorta di antesignano Club dei Perdenti.

IT, Stephen King: "I clown? se ne vedessi uno mi spaventerei a morte"

Un rumor indicherebbe, inoltre, come ceto il ritorno di Bill Skarsgård nei panni di Pennywise.

Non abbiamo ancora dettagli ufficiali sulla trama di Welcome To Derry, ma lo show quasi certamente approfondirà le origini della creatura demoniaca conosciuta come Pennywise, forse anche prima del suo arrivo sulla Terra.