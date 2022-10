Weird: The Al Yankovic Story, Evan Rachel Wood dice che la sua Madonna è una "sociopatica"

Da tempo cresce la curiosità degli spettatori nei confronti di Weird: The Al Yankovic Story e gli attori del film si sono ora recentemente espressi sul progetto, con Evan Rachel Wood che ha sottolineato quanto "sociopatica" sia la sua Madonna all'interno del film.

Questo è un periodo molto particolare per i biopic, se non uno dei loro momenti d'oro, al punto che alcuni di loro hanno letteralmente scosso il grande pubblico e la critica (Spencer E Blondie sono due esempi di ciò). In un panorama cinematografico del genere spunta fuori Weird: The Al Yankovic Story, una biografia che vuole parodiare il re delle parodie.

Weird: The Al Yankovich Story, Evan Rachel Wood nel ruolo di Madonna

In base a una recente intervista con Entertainment Weekly, Evan Rachel Wood e Daniel Radcliffe hanno parlato del film, e nello specifico delle loro scelte di attori nel costruire i personaggi che interpretano: "Interpreteresti una persona reale e poi ne aumenteresti i tratti in questo modo folle", ha detto la Wood, "[Madonna] è molto connivente, usa continuamente Weird Al, e tutto ciò che fa è una bugia patologica per andare avanti nella sua carriera. Quindi è stato fondamentalmente prendere il genio che è Madonna e trasformarla in una sociopatica che finisce per gestire un cartello della droga. Doveva essere ridicola come situazione. Andando sempre più progressivamente fuori dai binari".

Anche Radcliffe, parlando del lavoro della Wood con Weird: The Al Yankovic Story, ha confermato il suo valore come attrice, rivelando che è stato un piacere lavorare con lei e molto eccitante, dato che ha perfettamente capito il tono e il ritmo del film.

L'uscita di Weird: The Al Yankovic Story è prevista per il 4 novembre su Roku Channel.