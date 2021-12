WeCrashed: Anne Hathaway e Jared Leto nella prima foto ufficiale della serie Apple TV+

WeCrashed: Jared Leto e Anne Hathaway nella prima foto ufficiale della serie Apple TV+

EW ha rivelato la prima foto ufficiale di WeCrashed, serie Apple TV+ che vede protagonisti Anne Hathaway e Jared Leto. Nella foto la coppia cammina per strada tenendosi per mano.

Alla regia di WeCrashed troviamo John Requa e Glenn Ficarra, già dietro la macchina da presa di Crazy, Stupid, Love.

Al centro della trama ci sarà l'ascesa e il successivo declino di WeWork, una delle startup emergenti più famose al mondo arrivando a essere considerata dal magazine Fortune, nelle sue prime fasi di espansione, come una delle aziende da tenere d'occhio attribuendole un valore pari a 10 miliardi di dollari, e le persone narcisiste che hanno reso tutto possibile. La società, nel giro di pochi anni, ha affrontato ingenti perdite economiche e subito una ristrutturazione radicale. Il progetto è infatti ispirato ai contenuti proposti da We Crashed: The Rise and Fall of WeWork ed è stato creato da Lee Eisenberg e Drew Crevello.

Proprio Lee Eisenberg e Drew Crevello hanno rivelato di non aver mai parlato con Jared Leto durante i mesi delle riprese:

"Abbiamo parlato solo con Adam Neumann, il suo personaggio. Jared fa questa trasformazione completa, con protesi e un accento israeliano. Mio padre è israeliano e non ha avuto niente da ridire sul suo accento."

Nello show composto da otto episodi, in uscita la prossima primavera, Anne Hathaway interpreta la moglie di Adam Neumann, Rebekah.

"Siamo rimasti ancora più affascinati da Rebekah che da Adam, il che la dice lunga", confessa Drew Crevello. "Il personaggio possiede una tale complessità: serviva un'attrice di abilità insuperabile per catturare tutte le sfumature".