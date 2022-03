WeCrashed, la recensione: Noi lavoriamo, noi cadiamo

Do what you love. That's how you're gonna win the game of life

WeCrashed: Jared Leto e Anne Hathaway nel primo episodio della serie

È incredibile ciò che le persone possono riuscire a vedere solamente con le parole. È quello che sembra "insegnarci" questa recensione di WeCrashed, la miniserie tratta da una storia vera con Jared Leto e Anne Hathaway dal 18 marzo su Apple Tv+ con il canonico appuntamento settimanale.

Dio Adam Leto

"Lo sai che non sei Dio, giusto?" - "Devi ammettere che gli assomiglio"

Con questa citazione presa dal trailer ci preme ricordare come sia incredibile il carisma che Jared Leto (per una volta senza trucco prostetico) e Anne Hathaway riescono a dare alla coppia protagonista, Adam e Rebekah Neumann, fino al 2019 CEO di WeWork, una compagnia valutata quasi 50 milioni di dollari e poi colata a picco nel giro di poco più di un anno. WeCrashed - titolo quanto mai profetico per lo spettatore che non conosce la storia vera raccontata in questa miniserie - è basata ancora una volta su un podcast di successo, in questo caso "WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork" di Wondery, adattato per la tv da Lee Eisenberg e Drew Crevello. È interessante che un racconto del genere sia finito proprio su Apple TV+, la piattaforma di uno dei più grandi OTT al mondo.

WeCrashed: una scena del primo episodio della serie

WeCrashed non ha paura di far vedere come il carisma di un uomo - "un immigrato imprenditore" come ad Adam piace definirsi - possa riuscire a vendere un progetto che non si capisce di fatto nemmeno cosa sia, a possibili investitori, dipendenti e così via. Emblematici in questo senso sono da un lato il socio fondatore di WeWork, Miguel (Kyle Marvin) e la stessa Rebekah che finiscono preda del fascino di Adam per poi allontanarsene. Una sorta di attrazione "tossica" e di co-dipendenza. Il magnetismo di Leto, con quel suo accento, e il fascino Hathaway, con quel suo tono a metà tra snob e insicurezza, sono la vera forza motrice di una serie che mostra dinamiche in parte già viste in altre storie di grandi "geni" o "visionari" del nostro tempo, ma allo stesso tempo mostrano un sincero affetto sotto le follie da personaggi pubblici - proprio come accadeva in Pam & Tommy. Anche quella di Adam e Rebekah è una storia d'amore finita sulle pagine dei giornali ma consumatasi tra le mura domestiche e/o lavorative.

Dèa Rebekah Hathaway

Non ho capito una parola di quello che hai detto, ma avrei voluto dirlo io per primo.

WeCrashed: una scena del secondo episodio della serie

Anche questa frase è emblematica per far emergere l'animo dei due personaggi protagonisti - e il loro effetto su chi gli stava intorno. Così come un dialogo fra Adam e Rebekah: "I soldi non sono importanti" "Lo dice sempre chi ne ha" "Magari averne troppi è come non averne abbastanza" "Fidati, non è così" e il climax narrativo che arriva all'evocativa scena finale, mostra il dualismo fra idealismo e materialismo che scorre nel sangue dei protagonisti. Un climax che si muove tra passato e presente - mostrandoci sue due piani temporali la nascita di una storia d'amore e parallelamente quella di una compagnia nata come spazio di co-working (un concetto all'epoca ancora acerbo e che non si pensava potesse fruttare così tanto), e nel presente il declino di quella stessa storia e di quella stessa compagnia, per poi arrivare all'epilogo vero e proprio.

WeCrashed: Jared Leto insieme ad Anne Hathaway in una scena del primo episodio della serie

Una compagnia che era una comunità, quasi una "setta" per certi versi con i suoi santoni a capo a professare verità che andassero oltre i canoni comuni della società e dell'economia, e addirittura dell'educazione. WeCrashed si muove tra strizzate d'occhio agli Over-The-Top mondiali, alla tecnologia, all'esagerazione che la ricchezza e il lusso comportano (come le tre assistenti di Adam, ognuna con compiti ben precisi e distinti dalle altre), alla filosofia new age dato lo spiritualismo e la professione di maestra di yoga di Rebekah prima di conoscere Adam. Tutte queste influenze e suggestioni si percepiscono fin dalla sigla, con l'unicorno bianco utopico che corre proprio in quegli spazi luminosissimi di co-working che faranno da sfondo alla silenziosa crescita e alla rumorosa caduta di WeWork. Un cast impreziosito da nomi come America Ferrera e O.T. Fagbenle a fare da contraltare - anche ideologici - a Leto e Hathaway.