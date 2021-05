We Own This City: Jon Bernthal, Josh Charles e Jamie Hector nella serie HBO dagli autori di The Wire

Jon Bernthal, Josh Charles, Jamie Hector nel cast di We Own This City, miniserie HBO ambientata a Baltimora nel 2015 e firmata dagli autori di The Wire.

Jon Bernthal, Josh Charles e Jamie Hector saranno i protagonisti di We Own This City, miniserie HBO firmata dall'autore di The Wire David Simon e dal produttore George Pelecanos. Reinaldo Marcus Green dirigerà e produrrà la serie basata sul libro del reporter del Baltimore Sun Justin Fenton, We Own This City: A True Story of Crime, Cops and Corruption. Le riprese prenderanno il via a luglio.

We Own This City, miniserie di sei ore, racconta l'ascesa e la caduta della Gun Trace Task Force del Dipartimento di Polizia di Baltimora e la corruzione e il collasso morale che hanno colpito la città americana in cui le politiche di proibizione della droga e arresti di massa sono state portate avanti a spese del lavoro effettivo della polizia.

Jon Bernthal interpreta il Sergente Wayne Jenkins del Dipartimento di Polizia di Baltimora. Figura centrale nel vasto caso di corruzione federale incentrato sulla Gun Trace Task Force, un'unità in borghese che si è data al crimine iniziando a cacciare e derubare cittadini e spacciatori allo stesso modo in decenni di implacabile guerra alla droga finita fuori controllo.

Josh Charles è Daniel Hersl, un poliziotto spavaldo noto tra i residenti di Baltimora per la sua brutalità che è stato oggetto di molteplici denunce da parte dei cittadini. Hersl è stato effettivamente bandito dal Distretto Orientale prima del suo trasferimento al GTTF.

Jamie Hector interpreta Sean M. Suiter, detective della omicidi della città di Baltimora coinvolto nel caso GTTF e chiamato a testimoniare davanti a un grand jury federale. Tragicamente, Suiter scopre di non poter sfuggire al suo passato.

David Simon e George Pelecanos firmeranno la miniserie con i co-autori di The Wire Ed Burns e Bill Zorzi.