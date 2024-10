We Live In Time - Tutto il tempo che abbiamo, Florence Pugh e Andrew Garfield nel trailer italiano

Oggi alla Festa del cinema di Roma è il giorno dell'atteso We live in time - Tutto il tempo che abbiamo, appassionato romance di John Crowley interpretato dalle star britanniche Florence Pugh e Andrew Garfield. Il film, presentato nella sezione Grand Public, arriverà nei cinema italiani il 28 novembre con Lucky Red.

Il primo trailer italiano introduce i personaggi interpretati da Pugh e Garfield, una chef e un giovane divorziato, travolti dalla passione in una storia raccontata in modo non lineare che svela la capacità dell'amore di plasmare il tempo e la vita delle persone. Per il film Florence Pugh ha cambiato radicalmente il suo look radendosi i capelli davanti all'obiettivo con grande sofferenza sua e del collega Andrew Garfield, ma dopo lo shock iniziale l'attrice è stata piuttosto orgogliosa del suo look.

Di cosa parla We Live in Time

Un incontro fortuito cambia le vite di Almut (Florence Pugh), una chef in ascesa, e Tobias (Andrew Garfield), appena uscito da un divorzio. Attraverso istantanee della loro vita insieme si racconta la loro storia d'amore, la scelta di andare a vivere insieme e costruire una famiglia fino a dover affrontare una prova difficile che metterà a repentaglio la loro felicità. Mentre intraprendono un percorso scandito dalla dittatura del tempo, Almut e Tobias impareranno ad apprezzare ogni attimo.