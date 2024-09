Andrew Garfield aveva paura di radere la testa di Florence Pugh davanti alla telecamera in We Live in Time

Il nuovo dramma romantico con Andrew Garfield e Florence Pugh, We Live in Time, esce nelle sale il 18 ottobre.

Andrew Garfield era preoccupato di radere la testa di Florence Pugh per il loro nuovo film. Durante un'intervista con British Vogue in occasione dell'uscita di We Live in Time, Pugh e Garfield hanno parlato della difficile scena girata durante la realizzazione del dramma romantico di A24.

"È stato un privilegio ricevere quel lavoro", ha dichiarato Garfield, che ha raccontato di aver aiutato la Pugh a rasarsi la testa, pur sottolineando di essersi sentito nervoso prima di girare la scena. "E se in qualche modo avessi distrutto la testa di una delle migliori attrici della sua generazione?", ha detto. "È stato terrificante, ma alla fine è stata una scena molto bella e intima da girare e grazie a Dio ha un testone così ben modellato".



Di cosa parla il film

We Live in Time vede Pugh e Garfield nei panni di una coppia che si incontra per puro caso quando Almut, il personaggio di Pugh, investe Tobias, il personaggio di Garfield, con un'auto. Il film segue poi l'arco della loro storia d'amore nel corso di diversi anni, tra cui il matrimonio, la creazione di una famiglia e la malattia che Almut deve affrontare.

Locandina di We Live in Time

"Sono felice di poterne parlare ora. Per qualsiasi attore che si cimenta in un ruolo come questo, è assolutamente importante che si veda la sua testa e il momento della rasatura: è sempre stata una scelta obbligata", ha dichiarato Pugh a British Vogue a proposito della rasatura della testa intorno al maggio 2023 durante la produzione. "Hai l'onore di fare qualcosa a te stessa a sostegno del personaggio".

L'attrice ha aggiunto che la vita con la testa rasata "è stata davvero bizzarra" e ha ricordato di aver sentito "freddo tutto il tempo" mentre i capelli ricrescevano. "Pensavo: 'Bene, non sembro più me stessa. Sono cambiata. Sto cambiando'. Ripensando a quell'estate, stavo diventando una persona nuova", ha detto Pugh di quel periodo della sua vita.

We Live in Time è diretto da John Crowley (Brooklyn, The Goldfinch). Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival il 6 settembre.

"Attraverso istantanee della vita insieme di [Almut e Tobias] - innamorarsi l'uno dell'altra, costruire una casa, diventare una famiglia - viene rivelata una difficile verità che ne scuote le fondamenta. Mentre intraprendono un percorso sfidato dai limiti del tempo, imparano ad apprezzare ogni momento del percorso non convenzionale che ha preso la loro storia d'amore", si legge nella sinossi ufficiale. We Live in Time debutterà al cinema il 18 ottobre.