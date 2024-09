We Live in Time, il regista: "Florence Pugh è impavida, si è rasata la testa senza che glielo chiedessi"

Il regista di We Live in Time ha lodato la professionalità di Florence Pugh, protagonista del film insieme a Andrew Garfield.

Secondo il regista John Crowley, per recitare come protagonista in We Live in Time, Florence Pugh ha dimostrato un impegno e una professionalità eccezionale.

Crowley ha dichiarato in esclusiva a People di essere rimasto "sbalordito" dal fatto che la Pugh si sia rasata la testa per il ruolo di Almut, alla quale a un certo punto in We Live in Time viene diagnosticato un cancro alle ovaie al terzo stadio.

L'aneddoto sul taglio di capelli

Il regista ammette di aver preso in considerazione alcune opzioni per dare alla Pugh un look da testa rasata, ma l'attrice di Midsommar - Il villaggio dei dannati aveva un'idea diversa. "Prima di incontrare Florence, essendo coscienzioso, sono andato dalla mia favolosa parrucchiera e truccatrice e le ho detto: 'Senti, come facciamo? Perché se non puoi depilarla, cosa fai?'", ricorda Crowley. "Quindi stavamo valutando diverse possibilità, ma prima ancora di poter dire o chiedere qualcosa, lei mi ha detto: 'A proposito, mi sto rasando la testa'".

Locandina di We Live in Time

Crowley è apparso sorpreso dalla scelta della star di Piccole Donne. "Non le ho chiesto di non farlo. Sono rimasto sbalordito perché sapevo che sarebbe andata a fare un film della Marvel. Quindi è intrepida, davvero impegnata e professionale", dice, riferendosi al ruolo della Pugh come Yelena Belova nel MCU.

Crowley ha anche parlato della chimica tra la Pugh e il suo co-protagonista di We Live in Time, Andrew Garfield, dicendo che può essere "una cosa difficile da definire". "Non si conoscevano, sono attori piuttosto diversi, ma il secondo giorno di prove la cosa ha cominciato a diventare molto eccitante", ricorda.

"E credo che si trattasse del fatto che si innamoravano l'uno della presenza dell'altro", continua Crowley. "Sembra mistico, ma in realtà si trattava del livello di connessione tra loro due".

Il film vede Andrew Garfield nei panni di un giovane uomo divorziato di recente di nome Tobias che cerca di capire cosa fare della propria esistenza. Quando si imbatte in un'arguta chef di nome Almut (Florence Pugh), perde la testa per lei sconvolgendo la sua routine. A quanto pare il film seguirà varie fasi della loro storia d'amore, dal loro primo incontro ai figli insieme, fino a quando una difficile verità minerà le fondamenta del loro rapporto.