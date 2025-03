Thunderbolts*, Florence Pugh: "Ha l'atmosfera di un film targato A24, ma con i supereroi"

Florence Pugh ha ripreso il ruolo di Yelena Belova nel film Marvel Thunderbolts* e ha ora rivelato l'atmosfera che contraddistingue il progetto che mostrerà in azione un improbabile team di ex villain ed eroi.

L'attrice, intervistata da Empire Magazine, ha infatti parlato del progetto diretto da Jake Schreier, in precedenza produttore e regista della prima stagione della serie Lo scontro.

Un film Marvel dall'atmosfera unica

Parlando del prossimo film del MCU, che debutterà nelle sale nel mese di maggio, Florence Pugh ha spiegato: "Thunderbolts è finito per diventare questo film indie cazzuto, un film di assassini in stile A24 con dei supereroi della Marvel".

Il regista ha poi spiegato come le sue esperienze precedenti abbiano influenzato l'atmosfera del film: "C'è una certa quantità del tono di Lo Scontro, quello lo fa sembrare diverso. C'è un'oscurità emotiva che abbiamo inserito ed è evocativa, ma non è a scapito della commedia".

I personaggi saranno infatti in difficoltà, sentendosi persi, alla ricerca di un posto nel mondo, di uno scopo o di redenzione. Bob, interpretato da Lewis Pullman, sarà in particolare importante. Florence ha spiegato: "Sta affrontando quello che, probabilmente, stanno vivendo tutti loro in segreto. Yelena riconosce una parte di lei in lui ed è sempre stata qualcuno che vuole occuparsi delle persone". Pugh ha proseguito: "In pratica si occupa di lui perché Bob è inutile. Lo è assolutamente".

Gli interpreti di Thunderbolts

Nel cast del film Marvel, oltre a Florence Pugh, ci sono anche Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, Wyatt Russell che sarà John Walker/U.S. Agent, David Harbour nei panni di Alexei Shostakov/Red Guardian, Olga Kurylenko nei panni di Antonia Dreykov/Taskmaster, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr/Ghost, Julia Louis-Dreyfuss che interpreta Allegra de Fontaine, Geraldine Viswanathan che sarà Mel, e Lewis Pullman nei panni di Bob.