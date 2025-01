Florence Pugh favorita per il remake di Rapunzel: smentita la voce su Sabrina Carpenter

Nonostante le voci su Sabrina Carpenter per il ruolo di Rapunzel, Florence Pugh resta la principale candidata per il remake live-action Disney.

Il mese scorso, è stato ufficialmente confermato che la Disney sta lavorando a un remake live-action di Rapunzel. Il regista di The Greatest Showman e Better Man, Michael Gracey, è in trattative per dirigere il film, mentre Jennifer Kaytin Robinson, sceneggiatrice di So cosa hai fatto, ha scritto la sceneggiatura.

Da mesi, i fan speculano su chi interpreterà Rapunzel. Nel fine settimana, sono emerse voci sui social media che suggerivano la cantante Sabrina Carpenter per il ruolo, mentre Jennifer Lopez è stata citata come una possibile candidata per il personaggio di Madre Gothel. Tuttavia, altre voci affermano che Kathryn Hahn, la star di Agatha All Along, sarebbe la scelta preferita per interpretare la villain.

Florence Pugh è la favorita per il ruolo di Rapunzel?

Secondo l'insider Daniel Richtman, Florence Pugh, nota per i suoi ruoli in Vedova Nera e Thunderbolts, è ancora la favorita per il ruolo di Rapunzel. La maggior parte dei fan Disney sembra essere entusiasta all'idea di vederla nel ruolo, considerando la sua performance versatile e il suo carisma. Tuttavia, è importante sottolineare che la Pugh è al momento solo in fase di discussione per il ruolo, senza essere ancora in trattative ufficiali o vicina a un ingaggio definitivo.

La protagonista del film d'animazione Rapunzel - L'intreccio della torre

Un altro grande punto di interesse per i fan riguarda il casting di Flynn Rider, ancora avvolto nel mistero. Nel 2020, Ron Perlman aveva espresso il desiderio di tornare nel ruolo dei fratelli Stabbington, personaggi che aveva interpretato nel film d'animazione originale. "L'esperienza di lavorare a un grande film d'animazione Disney è unica. Quelli di noi che sono stati invitati a farne parte sono stati fortunati. È un livello che non si può paragonare a nient'altro", ha dichiarato Perlman.

"Mi piace molto la cura e l'amore con cui è stato realizzato quel progetto, l'aspetto incredibile che ha avuto alla fine, e il rispetto che mi è stato mostrato per la performance. Mi piacerebbe tornare e fare un'altra versione della storia, o lavorare ancora con quei personaggi".