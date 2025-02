Daisy Ridley aggiorna sul film di Star Wars con Rey e sulla possibilità di un debutto nel MCU

Daisy Ridley ha parlato nuovamente del futuro di Rey nella saga di Star Wars e della possibilità di un suo debutto nel Marvel Cinematic Universe.

L'attrice, intervistata da ComicBook, ha infatti condiviso qualche aggiornamento sui suoi prossimi progetti cinematografici.

L'aggiornamento di Daisy sul futuro della saga stellare

Il sequel della saga stellare sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e, poche settimane fa, è stato annunciato che la sceneggiatura del film con al centro Rey sarà scritta da George Nolfi. Daisy Ridley ha ora dichiarato: "Non ho letto lo script più recente, ma so quello che accadrà e conosco la storia. Penso che ciò che mi fa sentire davvero bene è che George è un autore fenomenale".

Ridley nel ruolo di Rey

L'attrice ha aggiunto: "Penso che ci assicureremo che questa storia sia raccontata nel modo migliore, che questo script sia il modo migliore per raccontare la storia".

L'interprete di Rey ha voluto inoltre rassicurare i fan: "Penso che sarà qualcosa che varrà la pena vedere per tutti, e sono davvero entusiasta".

Un possibile debutto nel MCU

Daisy non ha nemmeno escluso un suo possibile coinvolgimento futuro nel MCU: "Sono aperta a molte cose". La giovane star del cinema ha raccontato come il suo amico Matthew Sharp, che lavora ai film degli Avengers, le ha chiesto se sarebbe interessata a recitare in un film targato Marvel: "Ho risposto: 'Se mi chiameranno, assolutamente'. Amo, ovviamente anche Batman, adoro The Penguin. Sono una fan di così tanti generi diversi di film. Sono aperta a ogni possibilità".

Per ora, tuttavia, l'attrice non è ancora stata coinvolta in qualche progetto tratto dai fumetti, Marvel o DC, e non resta che attendere per scoprire se il suo desiderio verrà realizzato.