Watchmen: nel trailer della serie entra in scena Dr. Manhattan!

Watchmen ha un nuovo trailer che anticipa il debutto della serie su HBO previsto per il mese di ottobre. Il progetto è prodotto da Damon Lindelof, già nel team di Lost e The Leftovers, ed è ambientato in un mondo alternativo.

Il trailer presentato al San Diego Comic-Con 2019 mostra un mondo apparentemente in pace, anche se in realtà la situazione è ben diversa e la tensione è molto alta. Si assiste infatti ben presto ad attacchi e momenti di violenza.

L'arrivo dell'agente dell'FBI Laurie Blake porta poi alla domanda se è possibile capire la differenza tra un vigilante e un poliziotto che indossa una maschera.

Il filmato accenna a una grandissima cospirazione, come sottolinea "Doctor Manhattan".

Sulle note di uno dei brani più amati di David Bowie vengono poi mostrate esplosioni, eventi apocalittici e situazioni ad alto tasso di tensione.

Lo show, descritto come un "remix" della storia originale, sarà ambientato in una versione alternativa della storia in cui i supereroi sono trattati come fuorilegge. La serie non sarà quindi un adattamento della graphic novel, ma un racconto originale che mescola vari elementi del racconto cult.

I protagonisti di Watchmen saranno Jeremy Irons, Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson e Louis Gossett Jr..

Damon Lindelof figura come creatore, sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo della serie tv insieme a Tom Spezialy, Stephen Williams, and Joseph Iberti.