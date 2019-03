Watchmen: lo speciale video sul film di Zack Snyder!

In occasione dei dieci anni di Watchmen, il film di Zack Snyder tratto dall'omonimo capolavoro di Alan Moore, noi di Movieplayer.it abbiamo deciso di dedicare uno speciale video ad uno dei cinefumetti più sottovalutati di sempre.

In anticipo sui tempi, l'anno dopo Iron Man infatti il Marvel Cinematic Universe era ancora qualcosa da scoprire, Zack Snyder firma l'adattamento di una pietra miliare del mondo del fumetto. Watchmen scritto da Alan Moore e illustrata da Dave Gibbons vede la luce nel 1986 e conquista la fama di uno dei migliori libri del ventesimo secolo. E' stato riletto come un testo sacro generazione dopo generazione e per molto tempo è stato definito intraducibile in un lungometraggio, tanto che registi come Terry Gilliam hanno tentato l'impresa per poi rinunciare.

Nel 2009, dopo l'esperienza con 300 tratto dall'opera di Frank Miller, Zack Snyder compie l'impossibile e al netto di qualche difetto calcolato riesce a mettere in piedi un cinefumetto coerente e devoto al suo materiale originale che continua a far discutere i suoi fan. Tra versioni estese e lungometraggi animati che completano la visione, il film è stato più volte considerato come un capolavoro incompreso, amato e odiato al tempo stesso. Oggi, dopo dieci anni, ci è parso giusto ripercorrere i passi della sua storia e ricordare con affetto tutti i personaggi della sua epica. Ecco il video: