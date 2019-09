Watchmen in onda su Sky Atlantic in contemporanea con HBO!

Sky Atlantic manderà in onda in Italia la nuova serie tv di Damon Lindelof, Watchmen, in contemporanea con HBO.

Watchmen arriverà presto anche in Italia su Sky Atlantic e in contemporanea con HBO! La notizia, che farà saltare di gioia tutti i fan, è stata diffusa nel bel mezzo di una conversazione via Twitter tra il canale e un utente.

Watchmen, la nuova fatica televisiva di Damon Lindelof, andrà in onda negli Stati Uniti, su HBO, a partire dal 20 ottobre, e Sky Atlantic, che distribuisce in Italia i prodotti della rete americana dall'anno della sua nasciata, il 2014, ha deciso di pubblicare gli episodi in contemporanea. Come funzionerà? Presumibilmente come per Il trono di spade: la prima puntata dovrebbe essere trasmessa su Sky Atlantic intorno alle 3:00 di notte, in lingua originale con sottotitoli in italiano, per poi essere replicata nella serata del 21 ottobre a partire dalle 21:00 circa. Se le modalità saranno le stesse utilizzate per altre serie tv, l'episodio dovrebbe essere disponibile già dalle prime ore del mattino del 21 ottobre per la visione in streaming su Now Tv e Sky Go. Il calendario dovrebbe seguire quello di HBO anche per le puntate successive.

Watchmen è descritta come un "remix" della miniserie a fumetti originale, ambientata in una versione alternativa della storia in cui i supereroi sono trattati come fuorilegge. La serie non sarà quindi un adattamento della graphic novel, ma un racconto originale che mescola vari elementi del racconto cult. I protagonisti di Watchmen saranno Jeremy Irons, Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson e Louis Gossett Jr.. Damon Lindelof figura come creatore, sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo della serie tv insieme a Tom Spezialy, Stephen Williams, and Joseph Iberti.