Watchmen: James Wolk nel cast della serie!

Watchmen arriverà prossimamente sugli schermi della HBO e nel cast dell'adattamento televisivo della graphic novel ci sarà anche l'attore James Wolk, con un ruolo di cui non sono stati rivelati i dettagli ma viene definito ricorrente.

Lo show sarà ambientato in una versione alternativa della storia in cui i supereroi sono trattati come fuorilegge. La serie non sarà un adattamento fedele a quanto raccontato tra le pagine dei fumetti, ma un racconto completamente nuovo che mescola vari elementi del racconto originale.

Watchmen è stata sviluppata da Damon Lindelof e i protagonisti saranno Jeremy Irons, Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson e Louis Gossett Jr..

Il pilot è stato diretto da Nicole Kassell e tra gli interpreti ci saranno anche Adelaide Clemens, Andrew Howard, Yahya Abdul-Mateen II, Tom Mison, Frances Fisher, Jacob Ming-Trent, Sara Vickers, Dylan Schombing, Lily Rose Smith e Adelynn Spoon.