Watchmen: il final trailer della serie tratta dalla graphic novel

Watchmen, l'attesa serie HBO debutterà il 20 ottobre sugli schermi americani e il final trailer regala qualche sequenza inedita del progetto tratto dalla graphic novel.

Nel video si spiega che le persone che indossano le maschere sono motivati dai traumi subiti e dalle ingiustizie subite, diventando ossessionati dal voler fare giustizia. Il personaggio di Regina Hall replica che indossare una maschera è un modo per proteggersi, ma non dal dolore.

La situazione sembra particolarmente tesa e una cospirazione sta per seminare caos, violenza e terrore. Sarà quindi Angela a ricevere una missione forse impossibile da realizzare.

Lo show Watchmen, prodotto da Damon Lindelof, andrà in onda negli Stati Uniti, su HBO e in Italia su Sky Atlantic. Il progetto è descritto come un "remix" della miniserie a fumetti originale, ambientata in una versione alternativa della storia in cui i supereroi sono trattati come fuorilegge. La serie non sarà quindi un adattamento fedele della graphic novel, ma un racconto originale che mescola vari elementi del racconto cult.

I protagonisti di Watchmen saranno Jeremy Irons, Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson e Louis Gossett Jr.. Damon Lindelof figura come creatore, sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo della serie tv insieme a Tom Spezialy, Stephen Williams, e Joseph Iberti.

Gli episodi sono ambientati dopo un periodo di "tregua" dagli attacchi di Calvary, il gruppo terroristico che indossa la famosa maschera Rorschach. Un atto violento porta la polizia di Tulsa, Oklahoma, a ipotizzare che esista un progetto ben più importante e pericoloso. L'ufficio dello sceriffo decide quindi di unire le forze con alcuni individui mascherati per evitare qualcosa di catastrofico.