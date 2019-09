Watchmen: la data di debutto su HBO confermata dal nuovo teaser!

Watchmen ha deciso di annunciare la data di debutto su HBO a modo suo, con un brevissimo teaser e il ticchettio dell'orologio del giorno del giudizio. Il momento prescelto? Sarà il 20 ottobre 2019.

Appuntamento, dunque, all'autunno per cominciare a scoprire la nuova creatura di Damon Lindelof, uno show descritto come un "remix" della storia originale, che sarà ambientato in una versione alternativa della storia in cui i supereroi sono trattati come fuorilegge. La serie non sarà quindi un adattamento della graphic novel, ma un racconto originale che mescola vari elementi del racconto cult. I protagonisti di Watchmen saranno Jeremy Irons, Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson e Louis Gossett Jr.. Damon Lindelof figura come creatore, sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo della serie tv insieme a Tom Spezialy, Stephen Williams, and Joseph Iberti.

La scommessa maggiore per HBO, a partire da quel 20 ottobre, sarà naturalmente quella di proporre una versione dell'opera di Alan Moore... poco consona alla versione di Alan Moore.

Lo scenografo Mark Worthington, durante un'intervista con ComicBook, ha dichiarato in proposito: "Damon Lindelof ha un approccio molto specifico al materiale. Siamo stati guidati più da quello che da qualsiasi altra cosa. Damon è un geek, era ossessionato dalla serie Watchmen da bambino. Penso che lo fossimo tutti, è una graphic novel unica nel suo genere. In questo Watchmen c'è l'oggetto originale, ed è ciò per cui ti ecciti se sei un appassionato, ma sarà diverso. Ha intrinsecamente il DNA degli Watchmen originali con una sua caratterizzazione molto specifica. Siamo rispettosi verso l'originale, per ciò che ha significato, ma poi Damon ha il suo modo di trattare quel materiale. Vedremo come risponderanno le persone ma penso che al pubblico piacerà". In Italia la serie Watchmen dovrebbe andare in onda sui canali Sky.