Watchmen: Damon Lindelof invita chiunque a ideare la seconda stagione, ma lui non sarà coinvolto

Damon Lindelof incita nuovi creativi a raccogliere la sua eredità in Watchmen visto che lui è determinato a non tornare per una seconda stagione.

Ormai sono in pochi i fan che sperano ancora di vedere Damon Lindelof alla guida della seconda stagione di Watchmen. Lo showrunner della serie HBO invita chiunque a ideare il plot dei nuovi episodi visto che lui non ci sarà. Ecco la ragione.

Una scena del secondo episodio di Watchmen

Nel corso di un'intervista a Collider, Damon Lindelof ha confessato di sentire di aver già detto tutto sul materiale di partenza, lo splendido fumetto di Alan Moore:

"Non si tratta nemmeno di aver esaurito ciò che volevo dire, Si tratta di voler onorare ciò che Watchmen era prima che ne facessi parte. L'eredità di Watchmen è ciò che Alan Moore e Dave Gibbons hanno creato ed è sopravvissuta per 30 anni, ovviamente Zack Snyder ha realizzato il suo film che era un adattamento piuttosto canonico della graphic novel, e poi abbiamo realizzato la nostra stagione televisiva. Ho detto la mia, mi sono messo al centro della pista da ballo per un minuto e ho fatto la mia mossa, ma poi devi ritirarti a bordo del cerchio quando arriva il turno di qualcun altro di ballare".

Damon Lindelof invita tutti i creativi a fare un'incursione nell'universo di Watchmen, che considera patrimonio del mondo intero:

"Voglio diffondere un invito a chiunque: se avete un'idea, trovate il modo di darle forma. Probabilmente non sarò io. Watchmen non è mio, è vostro. E io voglio vedere qualcun'altro interpretare questa storia incredibile."

Pur avendo ammesso più volte di aver esaurito quello che aveva da dire con la prima stagione, da esperto di business, Lindelof è consapevole che in un modo o in un altro Watchmen proseguirà:

"Credo che tutti sappiamo che ci sarà ancora Watchmen. E chiunque interverrà, sia che decida di di voler riprendere la storia dove è stata lasciata sia che decida di fornire un punto di vista completamente diverso sulla storia, sta a lui decidere. Ma vedo un sacco di persone interessate a scoprire come sarebbe quel mondo se fosse rimodellato da Angela Abar. Non ho una risposta precisa sulla questione, ma questo è il motivo per cui la serie si interrompe (ride)."