Watchmen, Damon Lindelof: "Non ho idee per una seconda stagione"

Watchmen 2 potrebbe essere realizzata, ma senza Damon Lindelof, come ha confermato lo sceneggiatore e produttore della serie targata HBO che ha ribadito il suo punto di vista sul progetto tratto dalla graphic novel.

L'occasione di tornare a parlare della serie Watchmen è emersa in occasione di un'intervista rilasciata al sito Collider. Damon Lindelof, parlando dello show, ha dichiarato: "Vorrei avuto un'idea per la seconda stagione di Watchmen, e vorrei davvero che venga realizzata. Ho semplicemente messo tutto nella prima stagione. E ogni idea grandiosa che abbiamo avuto ho pensato che dovessimo metterla nella prima stagione invece che 'Oh, mettiamola da parte per il futuro'. E quindi potrebbe esserci la seconda stagione di Watchmen? Personalmente spero che ci sia, ma non penso dovrebbe esistere solo perché alle persone è piaciuta la prima".

HBO sembra aver accettato la decisione modificando la classificazione dello show in serie limitata, scelta presa senza interpellare Lindelof: "Penso che quando ci siamo presentati per proporre lo show alla HBO abbiamo detto 'Semplicemente realizzeremo una stagione e poi vedremo come sarà la situazione. Si tratta più che altro di un modello in stile Fargo o True Detective in cui, se venissero realizzate altre stagioni, ci sarebbe un reset. Non si tratta di personaggi le cui avventure continuano'. Ed erano d'accordo". Lo showrunner ha aggiunto: "Quando è finita la serie ci hanno chiesto 'Farete una seconda stagione?'. E io ho risposto 'Non ho alcuna idea'. Hanno replicato 'Oh, quindi dicevi sul serio quando ce lo dicevi in precedenza'. Credo quindi che, visto che ci sarà una sola stagione, sembri più appropriato chiamarla serie limitata piuttosto che drammatica. Ma vengono consultato senza avere possibilità di prendere decisioni in prima persona".

