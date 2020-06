Watchmen 2: Regina King non tornerà senza Damon Lindelof

Dopo il grande successo della prima stagione, la serie HBO Watchmen non è stata ancora confermata per un secondo round e Regina King, protagonista dello show, ha dichiarato che in caso ci fosse non tornerebbe senza lo showrunner Damon Lindelof, che ha dichiarato di non avere idee per un eventuale seguito.

Una scena del secondo episodio di Watchmen

HBO vorrebbe un rinnovo della serie ispirata alla graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbon, ma se il progetto passasse in mano a un nuovo showrunner, Regina King non avrebbe interesse a partecipare, come ha affermato durante Actors on Actors, insieme a Reese Witherspoon:

"Sinceramente, mi sembra di capire che HBO la farebbe subito, ma se Damon Lindelof non vedesse un punto di partenza per la stagione 2, credo ci sarebbero comunque infinite possibilità. Ma se Damon non ha intenzione di tornare, allora per me sarà un no."

Watchmen: dal fumetto alla serie, perché è uno dei grandi romanzi del nostro tempo

Mesi fa, il produttore e showrunner Damon Lindelof ha chiarito che sarebbe tornato per una seconda stagione di Watchmen solo se avesse avuto l'ispirazione per affrontare una nuova storia, dato che il primo gruppo di episodi ha raccontato una storia completa e autonoma. Quindi, se questo non dovesse succedere, la storia del personaggio di Regina King, nella serie Angela Abar / Sorella Notte, non avrà un continuo ma, se HBO deciderà di proseguire ugualmente, sarà sviluppata una nuova storia separata dalla prima stagione.

Al momento non si hanno certezze, la possibile produzione di Watchmen 2 è ancora in bilico e HBO non si è pronunciata in merito. Staremo a vedere cosa accadrà e se Damon Lindelof avrà una nuova illuminazione sul futuro dello show.