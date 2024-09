Watch Dogs: finite le riprese, Markella Kavenagh nel cast del film tratto dal videogame

Le riprese di Watch Dogs, il film tratto dal videogioco Ubisoft, si sono ufficialmente concluse e nel cast ci sarà anche Markella Kavenagh.

La presenza dell'attrice, recentemente nel cast della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, è stata confermata dalla produzione nella giornata di oggi.

I primi dettagli del progetto

La storia proposta da Watch Dogs sul grande schermo sarà totalmente originale e ambientata nell'universo creato per il gioco. New Regency non ha nemmeno voluto anticipare qualche dettaglio relativo al personaggio affidato a Markella Kavenagh. L'attrice ha recitato accanto a Tom Blyth e Sophie Wilde.

Alla regia è stato impegnato il francese Mathieu Turi, già autore degli apprezzati Hostile e The Deep Dark. La sceneggiatura è firmata da Victoria Bata basandosi su una storia firmata da Christie LeBlanc.

Nel team della produzione ci sono anche Yariv Milchan e Natalie Lehmann di New Regency, in collaborazione con Margaret Boykin di Ubisoft Film & Television.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Cosa racconterà Watch Dogs

Il popolare videogioco era ambientato nel mondo degli hacker che usano la tecnologia per combattere delle forze oppressive che controllano le principali città in giro per il mondo. Gli eventi sono ambientati in un futuro non troppo distante in luoghi come Chicago, San Francisco e Londra. Il protagonista Aiden Pearce usa le sue capacità per ottenere informazioni, completare missioni e fuggire alle autorità.

Watch Dogs può contare su oltre 50 milioni di giocatori in tutto il mondo e ha avuto due successivi capitoli nel 2016 e nel 2020.

Ecco il post del regista Mathieu Turi che annuncia la conclusione del lavoro sul set, regalando uno scatto realizzato durante le riprese dell'atteso film.