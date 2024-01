Golden Globe 2024, Christopher Nolan dopo le critiche dell'allenatrice a Tenet: 'Per ora basta allenamenti'

Dopo aver vinto il suo primo Golden Globe come miglior regista per Oppenheimer, Christopher Nolan ha risposto alle domande dei giornalisti che gli chiedevano di commentare le parole critiche della sua allenatrice nei confronti di Tenet.

"Non provo nient'altro che amore per il Peloton", ha dichiarato Nolan a Variety nel backstage della cerimonia dei Golden Globe 2024, quando gli è stato chiesto se avesse visto le scuse dell'istruttrice Jenn Sherman per aver criticato la trama bizzarra del suo film. "Ma oggi non ci sono salito sopra. Potrei saltarlo per un po'".

Il regista si è consolato però con il premio per la miglior regia ai Globe - la sua prima vittoria nella categoria - dove Oppenheimer ha dominato anche tra le categorie principali. Cillian Murphy e Robert Downey Jr. hanno vinto rispettivamente come miglior attore e miglior attore non protagonista in un film drammatico, sono poi arrivate le vittorie come miglior colonna sonora e miglior film drammatico.

Christopher Nolan: "La mia istruttrice ha stroncato Tenet mentre mi stava allenando"

"Signor Nolan, la invito a venire a fare un giro con me", aveva scritto Sherman in risposta al momento imbarazzante diventato virale sui social. "Potrà criticare la mia classe. Si divertirà un mondo. Si siederà in prima fila. E le prometto che non ci saranno insulti".