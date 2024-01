Christopher Nolan: 'La mia istruttrice ha stroncato Tenet mentre mi stava allenando'

Mentre pochi mesi fa è uscito quello che considera il suo film di maggior successo (Oppenheimer), Christopher Nolan ha svelato un aneddoto curioso e divertente, ovvero di quando la sua istruttrice di Peloton gli stroncò Tenet mentre lo stava allenando.

Nolan ha riassunto il suo apprezzamento per la critica cinematografica raccontando di come una volta, mentre utilizzava il suo Peloton per una lezione di allenamento, l'istruttrice si sia trovata a parlare di uno dei suoi film. Nolan non ha rivelato di quale film si trattasse, ma è chiaro che l'istruttrice del Peloton non aveva idea che quel giorno Nolan fosse nella sua classe virtuale.

"Ero sul mio Peloton. Sono stremato. L'istruttrice ha iniziato a parlare di uno dei miei film e ha detto: 'Qualcuno ha visto questo? Sono un paio d'ore della mia vita che non riavrò mai più!", Nolan ha raccontato.

"Quando [il critico cinematografico] Rex Reed si prende gioco del tuo film, non ti chiede di allenarti! Nel mondo di oggi, dove le opinioni sono ovunque, c'è una sorta di idea che la critica cinematografica si stia democratizzando, ma io penso che l'apprezzamento critico dei film non dovrebbe essere un istinto ma una professione".

"Quello che abbiamo qui stasera è un gruppo di professionisti che cerca di essere obiettivo", ha continuato Nolan, rivolgendosi ai critici cinematografici professionisti presenti in sala. "Ovviamente scrivere di cinema in modo obiettivo è un paradosso, ma l'aspirazione all'obiettività è ciò che rende la critica vitale, senza tempo e utile ai registi e alla comunità cinematografica".

Il video dell'istruttrice è stato poi trovato e diffuso in rete (lo potete guardare in alto su questa pagina).