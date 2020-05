Cofanetti film in super offerta su Amazon

Su Amazon è attiva, fino al 24 maggio, una promozione che permetterà agli appassionati di cinema di acquistare i cofanetti Warner Bros a metà prezzo.

Chi acquisterà cinque cofanetti tra i titoli proposti potrà, inserendo il codice 5X50OF , ottenere ben il 50% di sconto.

La promozione della Warner riguarda i titoli in formato 4K UHD e i boxset più amati dai fan potendo quindi aggiungere alla propria collezione titoli come Mad Max: Fury Road, Aquaman, la saga di Harry Potter o la trilogia di Ocean's a un prezzo molto competitivo.

Nella pagina dei cofanetti in offerta su Amazon si può acquistare anche la trilogia di Matrix o Space Jam, entrambi che stanno per tornare sul grande schermo con un sequel, in un'edizione da collezione o titoli più recenti come It.

Chi ama la comicità potrà invece aggiungere nel proprio carrello il cofanetto con i film di Checco Zalone, mentre i fan dell'horror hanno a disposizione la collezione completa di Nightmare - Dal profondo della notte.

Non mancano poi titoli cult come Blade Runner, la trilogia del Cavaliere Oscuro o 5 dvd con i film con protagonista l'ispettore Callaghan, senza dimenticare successi recenti come A Star is Born o lungometraggi animati di successo, tra cui LEGO NinjaGo.

Non vi resta che riempire il carrello e usufruire della promozione della Warner Bros proposta da Amazon!