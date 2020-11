Warm Bodies: i riferimenti a Romeo e Giulietta nel film

Warm Bodies è una commedia romantica paranormale americana del 2013 scritta e diretta da Jonathan Levine e basata sull'omonimo romanzo di Isaac Marion, che a sua volta è ispirato a Romeo e Giulietta di Shakespeare; nel film compaiono molti riferimenti al capolavoro del drammaturgo e poeta inglese.

Warm Bodies: Rob Corddry e Nicholas Hoult in una scena

Il mito di Romeo, R, e Giulietta, Julie, rivive ed è presente in questa pellicola che cita esplicitamente il modello shakespeariano per dimostrare come un reietto pericoloso per la società possa diventare la sua stessa nemesi grazie alla forza dell'amore.

Tra i vari richiami a Shakespeare presenti nel film è doveroso menzionare la scena in cui R, interpretato da Nicholas Hoult, sta parlando con Teresa Palmer, nei panni di Julie, fuori dalla sua casa: la sequenza fa riferimento alla scena del balcone di Romeo e Giulietta.

Warm Bodies: Nicholas Hoult e Teresa Palmer in una scena

Richard Larson di Slant Magazine ha scritto "L'ubiquità del modello originale di Shakespeare, presente in Romeo e Giulietta, conferisce a Warm Bodies un buon margine in termini di credibilità e, nonostante gli errori, il fascino del film ci incoraggia a guardare."