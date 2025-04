The Overnoise: il nuovo romanzo di Isaac Marion, autore di Warm Bodies, diventerà un film

Isaac Marion, autore di Warm Bodies, collaborerà nuovamente con Made Up Stories di Bruna Papadrea e Steve Hutensky per adattare il suo nuovo romanzo intitolato The Overnoise in un film.

Il team di produttori coinvolti nel progetto aveva già portato sul grande schermo la storia dello zombie interpretato da Nicholas Hoult che si innamorava di una ragazza interpretata da Teresa Palmer.

Cosa racconterà il nuovo film

The Overnoise racconterà la storia della musicista Robin Conway, che vuole semplicemente completare il lavoro sul suo nuovo album e non perdere il suo contratto discografico. Tutto cambia tuttavia con il lancio di un rivoluzionario sistema wireless chiamato Infinite Connection che ha una conseguenza inaspettata e disturbante: un costante ronzio.

Isaac Marion ha dichiarato: "Far funzionare una storia d'amore zombie sullo schermo è stata un'impresa ardua, ma Bruna ci ha lavorato e ha creato un vero classico. Non ha mai avuto paura nell'affrontare storie caratterizzate da sfide uniche ed entusiasmanti, quindi sono entusiasta di lavorare di nuovo con lei per portare in vita The Overnoise".

L'annuncio della casa di produzione

Made Up Stories, in un comunicato, ha aggiunto: "Sapevamo che The Overnoise era speciale fin dalla prima pagina. Siamo elettrizzati nel collaborare di nuovo con Isaac su questa storia brillante ed emotivamente rilevante sul costo del progresso e il valore della connessione umana. Non vediamo l'ora di portare questa potente narrazione sullo schermo".

Made Up Stories ha recentemente portato al successo serie come Nove perfetti sconosciuti, il film Chi È Senza Peccato - The Dry con star Eric Bana, lo show antologico Roar, e la miniserie Prime Video intitolata Ascolta i fiori dimenticati.