Warfare - Tempo di guerra e La famiglia Leroy inaugurano oggi Ciné - Giornate di Cinema di Riccione

Prenderà il via a oggi a Riccione la 14ª edizione di Ciné - Giornate di Cinema, tradizionale appuntamento riservato agli addetti ai lavori per fare il punto sulla situazione e sulle novità del settore. La manifestazione promossa da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) in collaborazione con ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici), con la partecipazione di ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi, prenderà il via con le anteprime dell'atteso Warfare - Tempo di guerra, nuovo film di Alex Garland, e con la commedia francese La famiglia Leroy.

Ad aprire i lavori di Ciné alle ore 14.45 presso la Sala Polissena del Palazzo dei Congressi, sarà il consueto appuntamento con il convegno a cura di Box Office, incentrato quest'anno su Produzione italiana e nuovi linguaggi narrativi. Previsti interventi di Isabel Aguilar (Sceneggiatrice), Paolo Del Brocco (Amministratore Delegato di Rai Cinema), Marta Donzelli (Produttrice di Vivo Film), Giampaolo Letta (Vicepresidente e Amministratore Delegato di Medusa Film), Annamaria Morelli (Ceo di The Apartment), Massimo Proietti (Ceo di Vision Distribution e Deputy Managing Director di Universal Pictures International Italy).

Dopo la cerimonia di inaugurazione prevista alle ore 16.45, prenderanno il via le convention in cui le varie compagnie di distribuzione presenteranno i loro listini. Si comincia alle ore 17.30 con Universal Pictures, seguita da I Wonder Pictures (ore 18.45).

Tanti ospiti e anteprime per il pubblico

La locandina de La famiglia Leroy

Pioggia di ospiti in arrivo a Riccione. Preannunciata la partecipazione di Diego Abatantuono, Geppi Cucciari, Andrea Di Stefano, Pierfrancesco Favino, Paolo Virzì, Valerio Mastandrea, Michele Riondino, Massimiliano Bruno e Edoardo Leo. A loro si uniranno per Notorius Pictures Monica Guerritore che introdurrà Anna, biopic su Anna Magnani, Diego Abatantuono, Max Angioni e il regista Volfango De Biasi presenteranno la commedia Esprimi un desiderio, mentre per PiperFilm arriveranno Lillo Petrolo, Naska e Maurizio Lastrico per Tutta colpa del rock di Andrea Jublin, Claudio Amendola per Fuori la verità di Davide Minnella e Edoardo Leo per il film di Alessandro Aronadio Per te.

Attesa per le anteprime rivolte anche al pubblico: si comincia alle ore 20:00 con La famiglia Leroy di Florent Bernard, commedia francese con protagonista Charlotte Gainsbourg, al cinema a settembre con Wanted Cinema; a seguire alle 22:00 verrà mostrato Warfare - Tempo di guerra, nuova fatica di Alex Garland realizzata a quattro mani con l'ex marine Ray Mendoza prodotta da A24, in uscita il 21 agosto con I Wonder Pictures.

L'attrice Anna Foglietta, Presidente della Onlus Every Child Is My Child, presenterà il suo nuovo progetto video È come sembra, realizzato nell'ambito del laboratorio artistico promosso dalla Fondazione Una Nessuna Centomila e prodotto da AssoConcerti, sul tema della violenza di genere. Il talk sarà moderato da Piera Detassis (giornalista e Presidente e Direttrice Artistica dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello), cui seguirà la proiezione di Questi fantasmi!, adattamento dell'omonima commedia di Eduardo De Filippo interpretato da Anna Foglietta e Massimiliano Gallo per la regia di Alessandro Gassmann.

Programma e informazioni su www.cinegiornate.it.