Warcraft: L'Inizio, su Netflix in streaming da oggi!

A metà luglio il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Warcraft: L'Inizio, il chiacchierato film di Duncan James, tratto dalla famosissima saga di videogiochi.

L'adattamento è ambientato nel regno di Azeroth, messo a rischio da un gruppo di guerrieri Orchi in fuga dal loro mondo ormai agonizzante. Saranno due eroi a decidere il destino dello scontro tra le due popolazioni, che si affrontano quando si apre un portale che mette in comunicazione i due mondi. Il cast del progetto per il grande schermo è composto da Travis Fimmel (Anduin Lothar), Paula Patton (Garona), Ben Foster (Medivh), Dominic Cooper (re Llane Wrynn), Toby Kebbell (Durotan), Ben Schnetzer (Khadgar), Rob Kazinsky (Ogrim) e Daniel Wu (Gul'Dan).

Warcraft - L'inizio: Paula Patton in una scena del film

Al suo arrivo nel 2016, la pellicola è stata perseguitata dalla maledizione sugli adattamenti dei videogame, visto che la critica americana non è stata molto 'gentile' col film di Jones. Su Rottentomatoes Warcraft: L'Inizio ha totalizzato il 27% di recensioni positivi da parte dei critici, mentre il 77% del pubblico votante l'ha apprezzato. In madrepatria il film non è stato un enorme successo: a fronte di un budget di 160 milioni di dollari, l'incasso americano è stato di 'soli' 47, mentre grazie al mercato internazionale, Warcraft: L'Inizio è arrivato a 435 milioni totali.

Warcraft - L'inizio è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.