World of Warcraft, la vita incredibile del gamer norvegese Mats Steen (noto come Ibelin) diventa un film

Sta per trasformarsi in un lungometraggio una storia vera correlata al mondo del celebre videogioco online, con sei attori che sono appena entrati a far parte del cast

Ibelin, una storia vera legata al mondo di World of Warcraft, arriverà al cinema. Il film racconta la vita del giocatore Mats Steen, e il titolo fa riferimento al suo avatar nel popolare gioco, chiamato Ibelin Redmoore.

Steen era affetto da una malattia muscolare degenerativa nota come distrofia muscolare di Duchenne. Nonostante le difficoltà che questo comportava, ha trascorso gran parte della sua vita giocando a World of Warcraft, dove è diventato un personaggio famoso e parte di una comunità più ampia. Purtroppo, Mats è morto all'età di 25 anni nel 2014.

Il film Ibelin, di prossima uscita, vedrà nel cast Charlie Plummer (The Long Walk), Stephen Graham (Adolescence), Toni Collette (Hereditary), Isabela Merced (The Last of Us), Maisy Stella (My Old Ass) e Anthony Hopkins (Il silenzio degli innocenti).

Il gamer norvegese Mats Steen

Il film esplorerà l'eredità di Ibelin

Oltre a descrivere la vita di Steen, Ibelin sarà basato sul blog Musings of Life del giocatore norvegese, dove ha scritto della sua vita sia dentro che fuori dal gioco. Il film includerà anche la storia dei compagni di gioco con cui ha stretto amicizia e della sua amorevole famiglia. Le riprese dovrebbero iniziare in Europa nella primavera o nell'estate del 2026.

Ibelin sarà diretto da Morten Tyldum, che ha ricevuto una nomination all'Oscar come miglior regista per il suo lavoro in The Imitation Game (2014) e diretto il film romantico di fantascienza Passengers (2016) con Jennifer Lawrence e Chris Pratt.

La sceneggiatura sarà scritta da Ilaria Bernardini (Citadel: Diana) e Hossein Amini (Le ali dell'amore). Quest'ultimo ha ottenuto una nomination all'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per Le ali dell'amore, mentre Bernardini ha ricevuto una nomination ai BAFTA per il cortometraggio Chalk del 2012.

Warcraft - L'inizio: un momento del film

World of Warcfraft torna al cinema dopo il fiasco di 10 anni fa

L'unica volta che il mondo virtuale è approdato al cinema è stato con Warcraft - L'inizio, diretto da Duncan Jones e prodotto da Legendary Pictures in collaborazione con Blizzard Entertainment. Il film cercava di adattare l'universo del celebre videogioco, raccontando le origini del conflitto tra orchi e umani nel regno di Azeroth.

Nonostante l'ambizione visiva e un vasto mondo narrativo, la pellicola ricevette recensioni perlopiù negative: fu criticata per la trama complessa e la recitazione non all'altezza, anche se non mancarono lodi per gli effetti speciali e la fedeltà all'estetica del gioco. Al botteghino incassò circa 440 milioni di dollari, gran parte dei quali provenienti dal mercato cinese, rendendolo un successo commerciale moderato ma insufficiente a garantire i sequel inizialmente previsti.