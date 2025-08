War of the Worlds: il reboot con Ice Cube crolla su Rotten Tomatoes con recensioni disastrose

Il reboot fantascientifico con protagonista Ice Cube approda in streaming dopo anni di attesa e solleva reazioni contrastanti tra pubblico e critica.

Il nuovo reboot di War of the Worlds con protagonista Ice Cube è stato distribuito direttamente in streaming su Amazon Prime, dopo cinque anni passati nel limbo della post-produzione.

Il film, girato nel 2020 e mai uscito nelle sale, è stato rilasciato senza troppo clamore con un trailer accolto con freddezza. A quanto pare, la lunga attesa non ha giovato al progetto: il titolo ha infatti debuttato con un clamoroso 0% su Rotten Tomatoes, basato sulle prime recensioni raccolte.

Una trama surreale tra alieni e Amazon

Ambientato in un futuro non troppo lontano, il film racconta la storia di un esperto di sicurezza informatica (interpretato da Ice Cube) che sospetta un complotto all'interno dell'azienda per cui lavora, proprio mentre un'invasione aliena sconvolge il pianeta.

Locandina di War of the Worlds

Una premessa intrigante che però, secondo la critica, si perde rapidamente in un intreccio poco credibile e costellato di trovate discutibili. Una su tutte? Un senzatetto corrotto con una gift card Amazon da 1.000 dollari.

Le critiche: product placement e confusione narrativa

A suscitare maggiore perplessità è il massiccio product placement: tra droni per le consegne, interfacce di pagamento e camion brandizzati, sembra che Amazon non sia solo la piattaforma distributiva ma anche la vera protagonista. Tech Radar lo ha definito "una pubblicità di due ore travestita da film di fantascienza", mentre altri recensori parlano di un'opera che "non sa se celebrare o criticare il potere delle big tech".

Nel film compaiono anche Eva Longoria, Clark Gregg, Andrea Savage, Henry Hunter Hall, Devon Bostick, Iman Benson e Michael O'Neill. Nonostante la presenza di volti noti, il risultato finale appare compromesso da una sceneggiatura caotica, firmata da Kenneth Golde e Marc Hyman, che fatica a mantenere una linea tematica coerente.

La distribuzione silenziosa e la totale assenza di promozione sembrano suggerire che Amazon stessa avesse poche speranze sul successo del film. Diversamente da altri progetti abbandonati per motivi fiscali, come "Batgirl", War of the Worlds è stato comunque pubblicato, forse nella speranza di recuperare almeno parte dei 30 milioni di dollari investiti. Ma a giudicare dalle reazioni, potrebbe trattarsi di una delle più grandi delusioni sci-fi dell'anno.