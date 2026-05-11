La guerra dei mondi, il produttore: "Meglio primo su Amazon che avere buone recensioni"

Il film è considerato uno dei peggiori dell'ultima annata cinematografica ed è stato anche insignito dei Razzie Awards durante l'ultima stagione dei premi

Timur Bekmambetov, regista di Mercy con Chris Pratt uscito quest'anno, ha approfittato di una sessione di domande e risposte su Reddit per promuovere il suo nuovo ruolo di produttore in LifeHack e rispondere alle domande sul film La guerra dei mondi dello scorso anno.

L'adattamento per Prime Video del romanzo di H.G. Wells, con Ice Cube nel ruolo principale, è stato ampiamente stroncato dalla critica, ottenendo un misero 4% su Rotten Tomatoes e aggiudicandosi cinque Razzie Awards, tra cui quello per il peggior film.

Timur Bekmambetov sul set di 'Wanted'

Il successo in streaming batte la critica?

Nonostante tale accoglienza, Bekmambetov si è mostrato sincero piuttosto che sulla difensiva riguardo al successo del film. Rispondendo a un utente, ha scritto: "Le critiche a La guerra dei mondi non mi hanno sorpreso. Preferisco di gran lunga tre settimane al primo posto su Amazon Prime piuttosto che una buona recensione. È sempre stato così".

Quindi, Bekmambetov preferisce il successo in streaming e il pubblico raggiunto all'approvazione della critica, il che ha senso per un produttore. Dopotutto, il regista di origine kazaka aveva già deluso le aspettative di tutti con Ben-Hur, Abraham Lincoln: Vampire Hunter, V2: Escape From Hell e con il più recente Mercy: Sotto Accusa. Tanto vale ammettere che le recensioni non lo preoccupano affatto.

La guerra dei mondi è stato girato durante la pandemia di COVID

Il film è stato girato nel 2020, durante la pandemia, ed è rimasto bloccato in una fase di post-produzione interminabile per cinque anni prima di essere finalmente distribuito in streaming nel luglio 2025.

Una sconcertante rivisitazione in chiave moderna, il film segue l'analista di Cube mentre si rende conto che il vero pericolo potrebbe essere interno piuttosto che extraterrestre. Essendo una produzione Prime Video, il film attinge ampiamente all'immaginario di Amazon - furgoni per le consegne, droni, schermate di pagamento, persino una carta regalo da 1.000 dollari offerta a un senzatetto - facendolo sembrare più una spot pubblicitario che un film.