Wanted Meets On Demand: i migliori film targati Wanted Cinema in streaming

In programma dal 28 marzo al 4 aprile, per la campagna #iorestoacasa, anche la rassegna on demand Donne Wanted: otto film al femminile disponibili gratuitamente in streaming.

In attesa di poter condividere nuovamente il piacere della visione di un film in sala, meglio ancora se al Wanted Clan - cineclub e quartier generale della distribuzione indipendente Wanted Cinema - Anastasia Plazzotta, CEO della società, ha deciso nel perfetto stile non convenzionale che contraddistingue il suo lavoro, di promuovere l'iniziativa "Wanted Meets On Demand", per permettere agli spettatori di affrontare al meglio questo periodo di quarantena per il Coronavirus.

Lucky: David Lynch ed Harry Dean Stanton

La proposta, resa possibile grazie alla collaborazione di CG Entertainment e Mymovies, consente l'accesso tramite streaming a numerosi titoli - documentari e film di finzione - del ricco catalogo Wanted, che da sempre si fa portavoce di un cinema "ricercato" che va contro le logiche del mercato dando spazio a pellicole raffinate, a storie senza tempo e a voci nuove e fuori dal coro.

Tra i numerosi film targati Wanted Cinema disponibili sulle principali piattaforme di streaming: Banksy Does New York, documentario sullo street artist più famoso e misterioso al mondo, Lucky, ultima interpretazione del celebre attore caratterista Harry Dean Stanton, Il giovane Karl Marx, un ritratto inedito del filosofo realizzato del regista candidato Oscar Raoul Peck; e ancora, i documentari Kedi - La città dei gatti, sui migliaia di gatti che popolano la metropoli di Istanbul accompagnando la vita degli abitanti e Chuck Norris VS Communism, racconto degli ultimi anni della dittatura di Ceaușescu in Romania e la propagazione nel paese di vhs clandestine di film hollywoodiani.

Da segnalare la rassegna on demand gratuita dal titolo "Donne Wanted", organizzata in collaborazione con MYMOVIESLIVE, la piattaforma che simula fedelmente la visione di un film al cinema. In programma dal 28 marzo al 4 aprile, nell'ambito della campagna #iorestoacasa, la piattaforma di Mymovies proporrà otto storie al femminile tratte dal catalogo Wanted Cinema: il dramma adolescenziale in chiave fantasy "Blue My Mind", il racconto di formazione sul finire della Seconda Guerra Mondiale "La primavera di Christine", il pluripremiato western contemporaneo di Chloé Zhao The Rider - Il sogno di un cowboy, il documentario La Chana, vita di passione e flamenco di una delle più grandi artiste della danza al mondo; "Advanced Style", un piccolo gruppo di ultrasettantenni si oppone ai dettami della moda e alla consuetudine legata all'età, "Estate 1993", film biografico della regista spagnola Carla Simòn scelta dalla Spagna per la corsa all'Oscar, i documentari The Wolfpack - Il branco, storia di sette fratelli cresciuti in un appartamento di New York a pane e film senza avere contatti col mondo esterno e Citizen Jane, che racconta la battaglia combattuta dall'attivista e scrittrice americana Jane Jacobs.

Lo spettacolo non si ferma qui: per gli amanti dei film Wanted è possibile noleggiarli o scaricali in qualunque momento grazie alla piattaforma CG Digital, oppure acquistarli in DVD (www.cgentertainment.it/digital. Inoltre, tante altre iniziative saranno attivate nelle prossime settimane anche in collaborazione con le piattaforme Rakuten, Chili e Keaton.