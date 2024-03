Wanted 2: lo sceneggiatore spiega perché il sequel non è mai stato realizzato

Wanted - Scegli il tuo destino, interpretato da James McAvoy e Angelina Jolie, è uscito nel 2008 con recensioni per lo più positive. Il film si prendeva alcune libertà importanti rispetto all'omonimo fumetto di Mark Millar e J. G. Jones, ma un incasso di 342,5 milioni di dollari significava che un sequel era praticamente garantito.

Millar è stato inizialmente coinvolto nel film e Chris Morgan è stato incaricato di scrivere la sceneggiatura. Alla fine, il pesante carico di lavoro dello sceneggiatore di Fast & Furious lo ha spinto a lasciare il progetto e Evan Spiliotopoulos è stato annunciato come suo sostituto.

La Jolie avrebbe dovuto riprendere il suo ruolo di Fox, ma si ritirò dal sequel, portando alla necessità di un'altra riscrittura. I lavori furono interrotti e nel 2011 i co-sceneggiatori di Wanted, Michael Brandt e Derek Haas, furono arruolati per scrivere la loro versione. Quindi, a distanza di tutti questi anni, perché Wanted 2 non è ancora stato realizzato?

Le parole di Brandt

Parlando con MovieWeb, Brandt ha incolpato il regista Timur Bekmambetov di aver voluto portare il film in una direzione diversa, spiegando come lo scontro creativo abbia portato a alla rinuncia del sequel. "Avevamo un'idea per un sequel. L'abbiamo proposta e scritta. E sembra che lo studio fosse davvero interessato a realizzarlo. E poi anche Timur, che ha diretto il primo film, era assolutamente interessato. Ma aveva un'idea diversa di quello che voleva fare rispetto alla nostra sceneggiatura. Ha suggerito alcuni cambiamenti. E questo ha tolto un po' di vento alle vele dello studio. E poi, il turnover dello studio è "veloce e furioso", per usare una famosa espressione. E credo che il sequel di Wanted sia stato lasciato indietro mentre altre cose andavano avanti", ha raccontato Brandt.

"Quindi c'è una sceneggiatura, mi piacerebbe che venisse realizzata, e mi è piaciuta molto. Ho pensato che fosse un sequel adeguato del primo. Ma finora si è perso lo slancio. Ogni tanto ricevo una telefonata da qualche produttore che mi dice: 'Possiamo rifare questa cosa? E io rispondo: 'Sì, ecco la sceneggiatura'. E loro dicono: 'Wow, ci piace'. E io dico: 'Bene, chiama lo studio'. E poi, per qualche motivo, la cosa sembra morire lì", ha aggiunto lo sceneggiatore.

Wanted 2 di Brandt e Haas si sarebbe svolto diversi anni dopo l'originale, con una nuova protagonista femminile. Bekmambetov, tuttavia, ha avuto l'idea di dare una nuova svolta alla storia e ne è seguito un blocco creativo. A questo punto, è passato abbastanza tempo da far sembrare improbabile la realizzazione del sequel.