Wander: Aaron Eckhart e Tommy Lee Jones nel trailer del thriller

Aaron Eckhart e Tommy Lee Jones protagonisti del trailer di Wander, thriller dedicato al traffico illegale di esseri umani che vede nel cast anche Heather Graham.

Wandervede protagonista Arthur Bretnik, ruolo affidato ad Aaron Eckhart, un investigatore privato mentalmente instabile che, dopo essere stato assunto per indagare su una morte sospetta nella città di Wander, si convince che il caso sia collegato alla stessa copertura di una cospirazione che ha portato alla morte della figlia. Tommy Lee Jones avrà la parte di Jimmy Cleats, un eccentrico specialista in cospirazioni.

Heather Graham fa parte del cast nel ruolo di Shelley Luscomb, avvocato e grande amica di Arthur che conosce l'investigatore da molto tempo prima rispetto al momento in cui la sua vita è andata in mille pezzi e rappresenta la voce della ragione. Katheryn Winnick, infine, ha il ruolo di Elsa Viceroy, una misteriosa figura autoritaria che attira l'attenzione di Bretnik durante l'indagine.

Nel cast ci sono inoltre Raymond Cruz e Brendan Fehr.

La sceneggiatura del film Wander è firmata da Tim Doiron.

April Mullen ha dichiarato: "Siamo onorati nell'avere il leggendario attore Tommy Lee Jones nel cast di Wander; è un attore brillante, realmente unico e con un pizzico di eccentricità, tutti elementi necessari a portare in vita l'imprevedibile natura di Jimmy. Il nostro dinamico duo delle cospirazioni, formato da Aaron Eckhart e Tommy Lee Jones, è stato perfettamente composto per catturare il cuore del film".