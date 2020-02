WandaVision: Tom Holland vorrebbe Spider-Man nella serie

A Tom Holland non dispiacerebbe che Spider-Man apparisse su WandaVision, la serie Disney + che racconta le avventure di Wanda Maximoff, ovvero Scarlet Witch, e Visione ambientate negli anni Cinquanta. Ed è proprio l'intrigante scenario temporale ad aver colpito l'attore, tanto da perorare in modo ironico Kevin Feige affinché Peter Parker possa apparire in qualche puntata.

Tutto nasce da una intervista su MTV in cui è stato chiesto a Tom Holland in quale serie gli sarebbe piaciuto apparire e lui non ha avuto dubbi: "Penso che WandaVision sia davvero bello. Non so davvero di cosa si tratti ma da l'impressione di essere molto fico. Sembra quasi una specie di sit-com visto il modo in cui le hanno girate e non capisco davvero cosa possa succedere ma sembra davvero intrigante. Paul (Bettany ndr.) ed Elisabeth (Olsen ndr.) sono come due tra le persone più belle che conosco e mi piacerebbe molto lavorare con loro un po' di più e conoscerli meglio. Quindi, Kevin Feige, se potessi mettere Spider-Man in WandaVision sarebbe fantastico. Se vuoi farlo, sai il mio numero".

In realtà è abbastanza difficile che il desiderio di Tom Holland possa essere esaudito, c'è uno Spider-Man 3 in cantiere, la cui uscita è prevista per il 16 luglio 2021, ed è probabile che potremo rivederlo prima in un cameo nel secondo capitolo di Venom attualmente in lavorazione e poi c'è anche un discorso più tecnico: l'Uomo ragno è frutto di un accordo tra Sony e Marvel, quindi già sarebbe praticamente impossibile che i due film realizzati da Holland in precedenza siano disponibili in un futuro su Disney +, figuriamoci farlo partecipare ad una delle serie in programmazione come WandaVision.