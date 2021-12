Wandavision è la serie più piratata del 2021 su Torrent

WandaVision, serie Disney+ che ha inaugurato la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, è la serie più pirata del 2021 su Torrent, secondo il sito TorrentFreak.

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena del terzo episodio

Altre quattro serie Marvel sono entrate nella classifica dei download illegali dell'anno, si tratta di Loki, in seconda posizione, The Falcon and the Winter Soldier, quarto, Hawkeye, che si piazza al quinto posto, e What If...?, sesto. La serie fantasy Netflix The Witcher interrompe questo predominio Marvel piazzandosi in terza posizione.

Ma c'è un avvertimento importante da tenere presente nei dati di TorrentFreak: i siti di streaming, non i download di torrent, rappresentano la stragrande maggioranza della pirateria su Internet, secondo Muso, una società di monitoraggio della pirateria con sede nel Regno Unito. Durante la prima metà del 2021, il 94% dell'attività di pirateria è avvenuta sui siti di streaming, "il che indica il declino dei siti torrent come via per consumare contenuti illegali", secondo un rapporto di Muso. Nel suo rapporto, TorrentFreak ha riconosciuto: "Vale la pena notare che il traffico BitTorrent costituisce solo una piccola parte del panorama della pirateria".

Un altro elemento da tener di conto è che la classifica di TorrentFreak si basa su singoli episodi; ciò significa che intere stagioni compresse in un unico file sono sottorappresentate nell'elenco. Secondo l'analisi, sulla base di "calcoli approssimativi", la serie Netflix La casa di carta risulterebbe quinta con una metodologia più accurata, mentre Squid Game - il successo globale a sorpresa dello streamer - sarebbe entrata nella top 10.

