WandaVision, rivedremo Visione nel futuro del MCU? La risposta di Paul Bettany

Ora che WandaVision si è concluso e sta percorrendo la sua corsa agli Emmy, Paul Bettany riflette sulla prima serie prodotta dai Marvel Studios per Disney+, e sulle possibilità di un ritorno nel MCU del suo personaggio, Visione.

Nello show di Disney+ abbiamo visto due Visione differenti: il ricordo creato dal dolore di Wanda e White Vision, una versione dell'androide replicata dallo S.W.O.R.D. nel tentativo di farne un arma al servizio dell'organizzazione.

Al primo abbiamo dovuto tristemente dire addio assieme a una Wanda dal cuore spezzato in una scena tra le più commoventi dell'ultima stagione televisiva:

"È stata una conclusione meravigliosa per tutte le cose che io e Lizzie [Olsen] abbiamo fatto insieme" ha commentato l'interprete di Visione ai microfoni di Deadline "Abbiamo trovato davvero la nostra strada con questa serie, una tutta per noi, ed è stato differente rispetto ai film, soprattutto nei toni".

Ma sarà stata davvero una conclusione?

"Non si sa mai con la Marvel, se sarà l'ultima volta che apparirai su uno schermo o meno. Quindi non voglio ancora definirla una fine" afferma Bettany.

Dopotutto, lo stesso attore in precedenza aveva osservato parlando con il sito The Playlist: "Immagino sarebbe difficile introdurre White Vision e non utilizzarlo in qualche modo, ma non abbiamo discusso di questa cosa [con Marvel]".

Quale futuro quindi per Paul Bettany nel MCU? È tutto da scoprire.