WandaVision, primo Emmy 2021 per la serie Marvel di Disney+

Cominciano ad arrivare i premi per WandaVision, la prima serie dei Marvel Studios ad essere approdata su Disney+. Nelle scorse ore gli è stato infatti assegnato l'Emmy Award 2021 per la miglior scenografia.

Parte bene WandaVision: l'iniziatrice della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ha già guadagnato un riconoscimento ai Creative Arts Emmys, quello per "Outstanding Production Design For A Narrative Program (Half-Hour)".

Delle 23 nomination conquistate per l'occasione, questa era probabilmente una delle più facilmente trasformabili in premio, data la minuzia e l'attenzione ai dettagli che la crew dello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany ha impiegato nel ricreare una varietà di set appartenenti a diversi periodi temporali, deliziando gli spettatori con fantastiche scenografie.

"Per quanto riguarda le conversazioni che abbiamo avuto sugli specifici set all'inizio della produzione, abbiamo deciso in fretta che non avremmo copiato nessuna sitcom" ha spiegato qualche tempo fa in un'intervista con Comicbook Mark Worthington, production designer della serie, che assieme a Sharon Davis e Kathy Orlando ha portato sullo schermo il mondo di WandaVision "Avremmo preso ispirazione da lì, ma quanto basta. Matt (Shankman, il regista della serie) ha una conoscenza enciclopedica sulle sitcom, e anche io me ne intendo abbastanza. Perciò ci siamo detti che volevamo evocare quegli ambienti, come le sitcom degli anni '50, per esempio, ma non volevamo che fossero esattamente gli stessi. È un ambiente diverso per questa storia, ma è chiaramente ispirato a quello delle sitcom di quegli anni".

Certo è difficile pensare che questo sia l'unico award che WandaVision porterà a casa per l'occasione, ma scoprire se e quali ne seguiranno, dovremo aspettare il 19 settembre, quando negli Stati Uniti andrà in onda la celebre cerimonia di premiazione.