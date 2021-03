WandaVision, ogni episodio della serie diventa una copertina vintage fanmade

Ora che WandaVision, la prima serie tv del MCU nata dalla collaborazione tra i Marvel Studios e Disney+, è giunta al termine, siamo in attesa del prossimo titolo in arrivo questo venerdì, The Falcon and The Winter Soldier. Nel frattempo, però, perché non allungare ancora un po' il nostro soggiorno a Westview grazie a queste copertine vintage?

Manca all'appello solo l'ultimo episodio della serie, ma gli altri 8 appuntamenti di WandaVision hanno avuto modo di trasformarsi in delle piccole opere d'arte fumettistica ideate da dvglzv, come è noto l'artista su Instagram.

Ogni copertina è ispirata a un momento chiave della puntata in questione, e mentre le prime mettono in evidenza la decade di riferimento, le altre si concentrano sul titolo degli episodi.

Con un totale di 9 episodi, WandaVision è stato il primo progetto dei Marvel Studios ad arrivare sugli schermi dopo Spider-Man: Far From Home, e ha ufficialmente introdotto il pubblico a quella che è l'anticipata Fase 4 del MCU.