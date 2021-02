WandaVision: una nuova teoria sui possibili antagonisti della serie Marvel

WandaVision: Teyonah Parris nella serie Marvel

Una nuova teoria suggerisce che gli eventi di WandaVision non dipendano interamente dalla protagonista Wanda Maximoff, nonostante Monica Rambeau sostenga che gli eventi di Westview siano frutto dei poteri della giovane supereroina. A parlarne è Screen Rant, partendo da un evento in apparenza banale nel quarto episodio: quando Darcy Williams guarda gli eventi dei primi tre episodi, lei non li vede esattamente come li abbiamo visti noi, perché in due occasioni - durante il contatto radio con Wanda nel secondo capitolo e quando lei espelle Monica da Westview nel terzo - ci sono delle interferenze che eliminano parte del materiale. E se tutto ciò non fosse opera di Wanda?

WandaVision: Kathryn Hahn in una scena

Una teoria molto popolare legata a WandaVision è che c'entri Mephisto, l'equivalente Marvel di Satana, le cui azioni portarono agli eventi di House of M, crossover in cui Wanda, distrutta dal dolore per la morte dei figli, crea una nuova realtà a proprio piacimento, riscrivendo gli eventi dell'universo Marvel classico (solo Wolverine ricorda la realtà originale). C'è chi pensa che lui possa celarsi dietro Ralph, il marito non visto di Agnes. Quest'ultima, inoltre, a detta dei più potrebbe essere Agatha Harkness, celebre strega dei fumetti e amica di Wanda, il che si ricollegherebbe all'ipotesi in base alla quale Dottie sarebbe un'altra strega, Arcanna (teoria dovuta al nome del marito di Dottie, Phil Jones, che è lo stesso di quello di Arcanna nei fumetti).

Un'altra supposizione, qualora l'interferenza fosse esterna, è che ci sia di mezzo l'HYDRA, la cui presenza è stata suggerita in uno degli spot pubblicitari che accompagnano gli episodi in modalità sitcom (sappiamo, grazie ad Ant-Man, che almeno una fazione dell'organizzazione terroristica è ancora attiva). Le risposte non dovrebbero tardare, dato che mancano solo cinque episodi alla conclusione della miniserie, primo tassello della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, attualmente destinata a concludersi nel 2023.