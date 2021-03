Wandavision: i ruoli di Monica Rambeau e del coniglio Señor Scratchy nel finale sono stati tagliati

Il ruolo di Monica Rambeau e quello dell'inquietante Matt Shakman sono stati drasticamente ridimensionati nel finale di Wandavision in seguito all'emergenza sanitaria, come ha svelato il regista Matt Shakman.

Tra i tagli effettuati nel finale di Wandavision in fase di postproduzione ci sono state due vittime illustri: Monica Rambeau e... il coniglio Señor Scratchy.

WandaVision: Teyonah Parris in una scena del terzo episodio

Le riprese di WandaVision si sono concluse ad Atlanta nel marzo 2020, pochi giorni prima che la Georgia bloccasse le attività per via dell'emergenza sanitaria. Da allora al momento dell'arrivo su Disney+ ci sono stati molti cambiamenti in fase di script che hanno costretto a sacrificare parte del girato. Come ha rivelato il regista Matt Shakman, nel finale originale Monica Rambeau (Teyonah Parris) aveva un ruolo molto più ampio così come il coniglio Señor Scratchy .

Matt Shakman ha svelato alcuni retroscena sulla serie Marvel/Disney in una conversazione di due ore col regista Kevin Smith per il suo podcast Fatman Beyond, entrando nel dettaglio dei cambiamenti operati nello show in seguito all'emergenza sanitaria. Ecco le sue parole:

"Abbiamo finito le riprese ad Atlanta e l'emergenza è esplosa, così abbiamo finito per stare fermi molti mesi e nel frattempo sono cambiate molte cose. Quando abbiamo iniziato la post-produzione erano sorte nuove idee e ci sono stati dei cambiamenti."

WandaVision: Paul Bettany rivela il suo futuro come Visione

Uno dei cambiamenti più drastici riguarda il ruolo di Monica Rambeau nel finale. L'agente dello S.W.O.R.D. non ha un ruolo centrale nel finale a parte scoprire il segreto dietro Ralph Bohner e dare l'addio a Wanda.

"Abbiamo costruito e ricostruito così tante versioni diverse di come Monica avrebbe funzionato nel finale", ha detto Shakman. "In alcune versioni aveva un ruolo molto più importante nella lotta che stava accadendo."

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena del terzo episodio

Una delle versioni che vedeva Monica insieme a Ralph, Darcy e ai figli di Wanda era stata perfino girata ed è stata eliminata per via degli effetti speciali rimasti incompleti. La sequenza in questione avrebbe rivelato la vera forma del coniglio di Agatha, l'inquietante Señor Scratchy:

"Avevamo in serbo qualcosa per Señor Scratchy che non siamo riusciti a realizzare perché il finale aveva così tanti frammenti da mettere insieme. Ma avevamo un'intera sequenza in cui Darcy, Monica, Ralph incontrano i bambini a casa di Agatha e pensano di poter rubare il Darkhold dal seminterrato perché i bambini lo hanno visto laggiù dove erano tenuti in ostaggio. Scendono per prendere il libro, allungano le mani, ma il coniglio salta di fronte al libro. E loro, "Oh, è Senor Scratchy, è il migliore!" Lo raggiungono e lui soffia mentre avviene una trasformazione in stile Un lupo mannaro americano a Londra e il coniglio si trasforma in questo grande demone. Avevamo creato anche un set alla Goonies dove cercano di sfuggire al coniglio. Avevamo girato tutto, ma non siamo riusciti a ultimare gli effetti speciali e così siamo stati costretti a eliminare la scena perché era un'enorme deviazione nel bel mezzo di tutto quello che stava succedendo."

In attesa di conoscere il futuro di Wanda Maximoff nell'MCU, potete approfondire il significato del finale di WandaVision e le sue implicazioni future nella nostra analisi.