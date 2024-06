La bambina che non voleva cantare è il film su Nada in onda stasera su Rai 1: la trama e il cast

Torna in TV stasera su Rai 1 alle 21:25 il biopic La bambina che non voleva cantare, ispirato alla vera storia della cantautrice Nada Malanima: ecco la trama e il cast.

Stasera su Rai 1 in prima serata torna in TV La bambina che non voleva cantare, il film biografico prodotto da Rai Fiction nel 2021 che racconta la storia di Nada, interprete di successi come Ma che freddo fa e Amore disperato, dall'infanzia fino al debutto a Sanremo nel 1969. Il soggetto del film è tratto dall'autobiografia della cantante toscana, Il mio cuore umano.

La trama

Toscana, primi anni '60. La piccola Nada Malanima vive nella provincia livornese con papà Gino, clarinettista, nonna Mora, la sorella Miria e la mamma Viviana, spesso lontana da casa per via delle sue crisi depressive.

La prima a intuire il grande talento di Nada per il canto è suor Margherita, direttrice del coro in cui canta Miria. Ma è mamma Viviana a compiere il passo successivo: ripresasi da una delle sue crisi dopo aver sentito cantare la minore delle sue figlie, chiede al maestro Leonildo di darle lezioni di canto.

Nada, molto timida, non vorrebbe cantare ma la brutta reazione della madre la convince a riprendere le lezioni.

Carolina Crescentini è mamma Viviana e Tecla Insolia è Nada adolescente in La bambina che non voleva cantare

Nel 1967, quando ha 14 anni, invia controvoglia una richiesta di ammissione a un concorso per voci nuove: sarà quello solo il primo di una lunga serie di premi. Purtroppo Nada non è felice di questi successi e, in un momento di nervosismo, incolpa la madre per la propria infelicità. Dopo un crisi particolarmente violenta, a seguito dell'assunzione di parecchi psicofarmaci, Viviana viene ricoverata. Nada si sente in colpa ma a rassicurarla c'è ancora una volta papà Gino.

Due anni più tardi, nel 1969, Nada debutta a Sanremo con uno dei pezzi che sarebbero diventato uno dei suoi più grandi successi, Ma che freddo fa, che diventa immediatamente una hit in Italia, Spagne e Giappone. Nello stesso anno pubblica il suo primo album.

Il film si chiude con il filmato d'archivio della vera esibizione di Nada a Sanremo.

Il cast

Sono due le interpreti di Nada nel corso del film, Giulietta Rebeggiani, che la interpreta fino ai 7 anni, e Tecla Insolia, fino ai neppure 16 anni compiuti. Nel cast di La bambina che non voleva cantare ci sono anche Carolina Crescentini, nei panni di mamma Viviana, Sergio Albelli, Paolo Calabresi, Massimo Poggio, Paola Minaccioni e Nunzia Schiano, nel ruolo di Nonna Mora.

Il film è diretto da Costanza Quatriglio.