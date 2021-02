WandaVision: i fan crashano Disney+ in alcuni paesi, dopo l'uscita dell'ultimo episodio

In alcuni paesi, Disney+ avrebbe avuto qualche problemino durante la trasmissione dell'ultimo episodio di WandaVision, rendendo inagibile il servizio per un breve lasso di tempo.

"Interrompiamo questo programma..." No, non è solo il titolo del quarto episodio di WandaVision, ma anche un po' un'indicazione di quanto accaduto qualche ora fa in alcuni paesi, dove diversi utenti di Disney+ hanno riscontrato qualche problema nella visione del nuovo episodio dello show.

Come riporta anche Deadline, negli Stati Uniti, in Canada e nel regno Unito si sono verificate delle intermissioni nello streaming del settimo episodio di WandaVision, "Rompendo la quarta parete".

L'interruzione sarebbe durata solo una decina di minuti, e sarebbe occorsa proprio nel momento in cui è andato live l'episodio, come rilevato anche da Downdector, un sito atto a monitorare questo tipo di eventi.

"Disney, per piacere, voglio solo vedere #WandaVision e andare a dormire"

"#wandavision10s #wandavision Disney+ è andato davvero in crash perché nel be mezzo della notte stanno tutti cercando di vedere WandaVision".

Un simile evento si era in effetti già verificato in occasione del season finale della seconda stagione di The Mandalorian. Anche lì il problema era durato pochi minuti, causato probabilmente dal gran numero di utenti collegati che aveva mandato in sovraccarico i server.

Se così fosse in entrambi i casi, sarebbe certamente unìulteriore testimonianza del grande successo che stanno avendo gli originali Disney+ targati Lucasfilm e Marvel Studios.

Oppure, è stata Wanda. Non sarebbe certo da escludere...