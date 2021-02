WandaVision, episodio 8: la scena mid-credits contiene un dettaglio sorprendente

WandaVision: Kathryn Hahn nel sesto episodio

Anche l'episodio 8 di WandaVision, serie Marvel disponibile su Disney+, contiene una scena mid-credits. La miniserie incentrata sul rapporto tra Wanda Maximoff e la Visione continua a giocare con i misteri, i colpi di scena e i cliffhanger, in vista del finale che sarà disponibile sulla piattaforma disneyana il 5 marzo. Finale che, alla luce di quanto abbiamo visto, si annuncia spettacolare e tragico. Attenzione, seguono spoiler !

WandaVision: Paul Bettany, Elizabeth Olsen e uno sguardo romantico

L'episodio vero e proprio si conclude con la rivelazione, per bocca di Agatha Harkness, che Wanda sarebbe una creatura la cui esistenza era avvolta nel mito, capace di usare la cosiddetta magia caotica e alterare la realtà: Scarlet Witch (il soprannome del personaggio nei fumetti, ereditato dalla madre biologica che aveva poteri simili). Poi arriva il mid-credits, dove scopriamo come S.W.O.R.D. intende fermare Wanda: Visione è stato ricostituito, questa volta di colore bianco (anche questo di ispirazione fumettistica, poiché ci fu un periodo in cui Visione, temporaneamente privo di sentimenti umani, optò per un look monocromatico), usando il cadavere che Wanda aveva cercato di portare con sé. Il personaggio che abbiamo visto finora nella serie è invece un prodotto della magia di Scarlet Witch, distrutta dal dolore dopo aver perso, ogni volta in circostanze tragiche, i genitori, il fratello e il compagno.

WandaVision, la recensione dell'ottavo episodio: 40 minuti di orrore

WandaVision: Elizabeth Olsen e Paul Bettany

Sulla base di questo sorprendente dettaglio nel mid-credits, c'è chi ipotizza che Paul Bettany stesse trollando la stampa quando ha suggerito che in WandaVision c'è un attore segreto con cui aveva sempre sognato di lavorare. Molti hanno pensato che parlasse, ad esmepio, di Al Pacino, fan dichiarato del Marvel Cinematic Universe e uno degli idoli di Bettany, ma la rivelazione nel mid-credits lascia intendere che possa trattarsi di autoironia, molto inglese, sul fatto che nel finale assisteremo a uno scontro tra le due versioni di Visione.