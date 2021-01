WandaVision, Elizabeth Olsen sul suo personaggio nella serie Marvel: "È completamente diverso"

Elizabeth Olsen, star della prima serie tv Marvel targata Marvel Studios, WandaVision, ha parlato un po' dello show e dell'evoluzione del suo personaggio nel corso del MCU, fino ad arrivare a quello che stiamo attualmente vedendo ogni venerdì su Disney+.

WandaVision: Elizabeth Olsen in una scena

Come tutti sappiamo ormai, WandaVision è un prodotto piuttosto peculiare nel suo genere, poiché si serve dei modi e degli stili della sitcom per presentarci la storia di Wanda Maximoff e Visione, due dei più potenti personaggi all'interno del MCU, che però abbiamo visto non avere un lieto fine al termine dell'ultimo film degli Avengers.

Eppure, eccoli qui, sui nostri schermi, settimana dopo settimana, intenti a vivere un'idilliaca esistenza famigliare nei sobborghi di Westview.

Gli spettatori sono già consapevoli del fatto che ci sia qualcosa di molto strano in tutto ciò, e anche i protagonisti della serie stanno iniziando a capirlo.

E gli attori? Gli attori hanno adorato il progetto, sebbene come fa notare anche Elizabeth Olsen, ci si stia muovendo in acque completamente nuove: dopotutto, l'attrice si è trovata a dover interpretare così tante versioni di Wanda, così diverse tra loro, ma anche molto simili.

"Sono nel business da soli 10 anni, ma a volte hai questa sensazione che ti fa pensare di essertici talmente abituata, e cominci a sentirti piuttosto 'comoda'" ha raccontato l'attrice ai microfoni di Elle. "WandaVision è stato esattamente l'opposto per me. Mi sono sentita un po' intimidita. Il personaggio è qualcosa di completamente diverso dal solito".

Tuttavia, elabora ancora Olsen, nonostante quello di WandaVision sia un approccio decisamente differente, lei l'ha trovato perfetto: "Mi è sembrato un modo fantastico per iniziare la nostra storia. E continuiamo a fare ciò che fa sempre Marvel, ma semplicemente in maniera del tutto differente. È una storia carica di emozioni, una storia che non era ancora stata raccontata per nessuno dei nostri personaggi".

E staremo a vedere dove ci condurrà...