WandaVision: la serie Marvel debutterà a dicembre su Disney+!

WandaVision, come era stato anticipato recentemente, debutterà prima del previsto e la data di uscita prevista sulla piattaforma di streaming di Disney+ sarà nel mese di dicembre!

I protagonisti del progetto saranno Elizabeth Olsen e Paul Bettany nei ruoli di Scarlet Witch e Visione.

La nuova serie tv WandaVision, prodotta per la piattaforma di streaming Disney+, viene descritta come "in parte sitcom e in parte spettacolare progetto ambientato nel Marvel Cinematic Universe".

Nel cast dello show, che farà parte della Fase 4 Del MCU, ci saranno anche Kat Dennings, Randall Park e Kathryn Hahn. Elizabeth Olsen aveva anticipato: "Si tratta di un mashup tra le sitcom americane nel corso dei decenni e i film Marvel".

Paul Bettany aveva aggiunto: "Quello è il punto di partenza e poi diventa in un certo senso un epico film Marvel come quelli che avete imparato a conoscere e amare".