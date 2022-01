Wallace & Gromit: Aardman annuncia un nuovo film in arrivo su Netflix nel 2024

Giornata di grandi annunci per Aardman Animation! Lo studio di produzione, infatti, ha ufficializzato l'uscita di un nuovo film su Wallace & Gromit! Il progetto sarà distribuito su Netflix nel 2024.

Il nuovo film su Wallace & Gromit in uscita su Netflix nel 2024 sarà diretto da Nick Park e Merlin Crossingham e, come sempre, racconterà il singolare rapporto tra i personaggi del celebre duo inglese. Il progetto vede Gromit preoccupato dalla dipendenza di Wallace nei confronti delle sue invenzioni. Quando lo Gnomo Intelligente dello scienziato sviluppa una propria mente, tocca a Gromit combattere le forze sinistre e salvare il suo padrone. La sopravvivenza di Wallace è appesa a un filo!

Il nuovo film su Wallace & Gromit debutterà su Netflix a livello globale, mentre nel Regno Unito andrà prima in onda sulla BBC. Si tratta di una giornata di grandi annunci per Aardman Animation che, proprio oggi, ha distribuito anche la prima immagine ufficiale del sequel di Galline in fuga, che sarà distribuito su Netflix nel 2023.

Wallace & Gromit sono già stati protagonisti del film Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro, distribuito nelle sale globali tra il 2005 e il 2006. Il titolo ha finto il BAFTA come Miglior film inglese e il Premio Oscar al Miglior film d'animazione.