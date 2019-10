Walker, Texas Ranger: il reboot con Jared Padalecki è destinato a The CW

Walker, Texas Ranger potrebbe avere un reboot con protagonista l'attore Jared Padalecki e il progetto verrà sviluppato per The CW.

Walker, Texas Ranger, la serie reboot con star Jared Padalecki, ha trovato una casa su The CW, emittente con cui l'attore collabora da molto tempo grazie a Supernatural.

La nuova versione dello show cult si intitolerà Walker e sarà una nuova versione del racconto con protagonista Chuck Norris, star che avrà come erede Jared Padalecki nella parte di Cordell Walker. Il personaggio viene descritto come "un uomo che cerca di ritrovare la strada verso la sua famiglia mentre si occupa di alcuni crimini, facendo parte di un'unità di elite". Cordell è inoltre un vedovo e deve occuparsi di due figli, dopo essere stato impegnato in una missione sotto copertura per due anni, rendendosi però conto che ha molto lavoro da fare a casa. Nel reboot di Walker Texas Ranger il protagonista sarà affiancato da una partner, di cui non è ancora stata scelta l'interprete giusta.

Il pilot sarà scritto da Anna Fricke e Padalecki e Dan Lin saranno coinvolti come produttori esecutivi. Walker ha già lavorato per The CW in occasione di Una mamma per amica e Supernatural che sta per concludersi con la quindicesima stagione.